En la Copa América 2024, la Selección Peruana evidenció un promedio de edad alarmantemente alto, siendo la más veterana de la competición con una media de 29.1 años, destacando la necesidad de rejuvenecer la plantilla de cara al futuro. Como parte de este desafío, José Guillermo Del Solar, jefe de la Unidad Técnica de Menores (UTM) de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), llevó a cabo una búsqueda de talentos en 25 regiones del país. Durante este proceso, conoció la historia de un niño que viajó casi un día para participar en las pruebas, un caso que ilustra las serias dificultades que enfrentan los jóvenes en distintas partes del Perú y resalta la complejidad de elegir talentos en el territorio nacional.

En una reciente conversación en el programa A solas con de Movistar Deportes, Del Solar compartió relatos conmovedores de jóvenes dispuestos a cualquier sacrificio para ser notados y ganarse una oportunidad en la ‘Bicolor’. A partir de estas vivencias, el exfutbolista ofreció una visión reveladora sobre las duras condiciones que afrontan los aspirantes a la ‘Blanquirroja’.

Uno de los casos que más sorprendió fue el de un menor que llegó con retraso: “Me fui a Cajamarca y apareció un chiquito tarde, a un entrenamiento, pro el tema de las regiones. Lo llamé y vino corriendo: ‘¿Por qué llegas tarde?’ le pregunté, y me dijo: ‘Vengo de San Ignacio’. ‘¿Y dónde queda San Ignacio?’, le decía yo. ‘16 horas’, me contestó. ‘¿Te has venido 16 horas para venir acá?’. ‘Sí, profe, para que me vean jugar’”, narró al respecto sobre la realidad que hay en nuestro país.

No obstante, no fue la única situación de este tipo. ‘Chemo’ informó que hay muchos testimonios parecidos y reflexionó sobre la complejidad que representa encontrar talentos juveniles en el extenso territorio peruano (costa, sierra y selva). El DT señaló que este problema no se da en otras naciones, donde el reclutamiento de jóvenes es más fluido como puede serlo Argentina, Uruguay o Chile.

“Después, a los chiquitos de Jaén les pregunto cuánto se demoran para llegar a Cajamarca para que los vean y dicen 10 horas. Entonces, nuestra geografía es supercomplicada. Hay chiquitos que han llegado para que los veamos en Iquitos, que llegan en lancha porque no tienen cómo llegar a Iquitos. Hay un chiquito que se metió 4 horas en una lancha para llegar a Iquitos y que lo veamos. Eso no pasa en otros países; el proceso de selección es mucho más sencillo. El desarrollo del talento es mucho más sencillo”, concluyó.

¿Cómo fue el trabajo de selección que realizo José Guillermo del Solar?

Según la página oficial de la FPF, la Unidad Técnica de Menores (UTM), bajo la dirección de José Guillermo del Solar, emprendió un recorrido por las 25 regiones del Perú. Su misión era identificar a los talentos más prometedores en las categorías 2009, 2010 y 2011. En este proceso, se evaluaron a 875 jóvenes futbolistas, quienes fueron seleccionados por el Centro de Captación y Desarrollo para su consideración.

Tras concluir esta etapa, la UTM organizará un torneo en varias ciudades peruanas, incluyendo Chiclayo, Huánuco, Huacho, Ica y Tacna, para que los cuadros regionales se midan entre sí. En la fase final del certamen, los jugadores serán evaluados por scouts de diferentes clubes. Los que no logren avanzar tendrán la oportunidad de asistir a una sesión de entrenamiento especial organizada por la FPF.

José Guillermo del Solar es el actual técnico de la Selección Peruana Sub-23. (Foto: EFE)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR