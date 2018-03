Selección Peruana: el emotivo mensaje de Iván Bulos con el que le dice adiós a Rusia 2018

Le dijo adiós. Iván Bulos comunicó mediante su Instagram que no será parte del grupo de la Selección Peruana que irá al Mundial de Rusia 2018. El delantero nacional expresó su pesar al no haber podido luchar un puesto debido a una lesión que aún arrastra.

"Me pone muy contento que le esté yendo tan bien a nuestra selección y a mis compañeros. Por otro lado me causa tristeza saber que no voy a poder tener la posibilidad de luchar por un lugar en el grupo y representar a nuestro país en un Mundial", escribió el jugador del Boavista de Portugal.

Cristian Benavente analizó su rendimiento en la Selección Peruana

Bulos también aprovechó la oportunidad para desearles suerte a los jugadores que integrarán la Selección Peruana en Rusia 2018 y dejó en claro que espera volver a ser parte del grupo ni bien supere la lesión.

"Quiero desearle mucha suerte a mis compañeros en este mundial y felicitarlos por todo lo que están logrando. Mi motivación hoy en día es regresar más fuerte que nunca y ser ejemplo que las adversidades se pueden superar", finalizó el jugador de 24 años.

La Selección Peruana integrará el Grupo C en Rusia 2018 junto a los combinados nacionales de Francia, Dinamarca y Australia. Bulos, por su parte, intentará recuperarse rápido para ser tomado en cuenta en el nuevo proceso con miras al Mundial de Qatar 2022.

TE PUEDE INTERESAR

¡Gloria a Perú en las alturas!: el anime de la bicolor que emociona a los hinchas

Perú en Rusia 2018: el anime de la bicolor que emociona a los hinchas. (Youtube El Auto Pasión Por La Bicolor)

LEE TAMBIÉN