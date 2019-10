Luis Advíncula sobre la suplencia de Christian Cueva: "La Selección Peruana no depende de un solo jugador"

La Selección Peruana continuó con sus entrenamientos esta mañana en la Videna, con miras al amistoso del martes ante la Selección Uruguaya, válido por la fecha FIFA. De hecho, la 'bicolor' trabaja para volver al triunfo, luego de lo que significó el trago amargo en el Centenario de Montevideo.

Finalizado el entrenamiento, Luis Advíncula declaró para la prensa. El jugador peruano mencionó que "si bien no hemos generado muchas ocasiones, considero que en lo defensivo no estamos tan mal. No todo es negativo, hicimos un buen partido a nivel de pelota parada ante un gran rival".

"El 'Cholo' es muy importante para la Selección, lo ha venido demostrando siempre, pero el jugador que ponga el profesor tiene que hacerlo igual o mejor. Nuestra Selección siempre se ha caracterizado por ser un grupo, no nos concentramos o dependemos de un solo jugador", mencionó Advíncula sobre la ausencia de Christian Cueva en el amistoso del viernes.

Advíncula también bromeó sobre el encuentro que tuvo con Paolo Guerrero para devolverle la banda de capitán, luego de la ausencia del 'Depredador' en los amistosos ante Ecuador y Brasil.



"Yo estoy muy feliz de haber podido llevar la banda durante los dos anteriores amistosos. Pero el capitán es Paolo Guerrero. Aunque debo decir que la foto con la banda ya está enmarcada en mi casa", concluyó.

La Selección Peruana enfrentará Uruguay este martes, en el Estadio Nacional, en el partido programado para las 8.30 p.m. Tras este encuentro, la 'bicolor' pensará en los choques ante Colombia y Chile.

