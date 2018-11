Selección Peruana: ¿Extrañó a Christian Cueva? [VOTA]

Pese a que no pasa por un excelente momento futbolístico, un sector de hinchas de la Selección Peruana extrañó a Christian Cueva , en el duelo ante Ecuador. De hecho, el equipo de Ricardo Gareca fue protagonista desde la posesión, pero careció de esa profundidad y atrevimiento en los últimos metros del campo, para vulnerar el muro norteño.

Jefferson Farfán intentó asumir la conducción del equipo. La ‘Foca’ buscó asociarse con Raúl Ruidíaz y hasta tuvo chispazos de buenas intenciones para habilitarlo. Pero la suerte no estuvo de su lado.

Es preciso señalar que Ricardo Gareca excluyó a Christian Cueva para los amistosos FIFA, y se inclinó por Christofer Gonzales y Cristian Benavente.

El ‘Chaval’ ingresó en el inicio del segundo tiempo, en el choque ante Ecuador, pero no fue la solución que Ricardo Gareca esperó. ¿Y Christofer Gonzales?

‘Canchita’ ingresó para reemplazar a André Carrillo y se mostró participativo en los más de 20 minutos que Gareca le dio para mostrarse. Gonzales fue el futbolista que más faltas recibió. Sin embargo, el ‘Tigre’ quedó insatisfecho con su actuación.

"A Christofer Gonzales no lo tiré por derecha, yo lo quería como enganche, era lo que necesitaba, pero los partidos a veces hacen interpretar otra cosa a los jugadores. No me agrada esa posición para él", concluyó.