La Selección Peruana Femenina derrotó 2-1 a Uruguay por la cuarta fecha de la Liga Femenina de Naciones, Luego del enfrentamiento, el entrenador del combinado ‘charrúa’, Ariel Longo, dejó polémicas declaraciones al referirse a la decisión de disputar el encuentro en la altura de Cusco. El técnico cuestionó esta estrategia y consideró que no es la mejor manera de competir.

El estratega uruguayo fue crítico con el uso de la altura como una ventaja deportiva, señalando que puede afectar el desarrollo normal del juego. “Es un tema sanitario para lograr sacar ventaja en un tema de respirar por respirar. Eso no está bien y no le hace bien al Perú”, sostuvo en conferencia de prensa.

Mememoró un partido histórico entre ambas selecciones masculinas que terminó marcando el camino de Perú hacia el Mundial de España 1982. “Perú nos dejó afuera del Mundial 82 en Montevideo, en el estadio Centenario, con una selección extraordinaria que tenían los peruanos”, comentó.

El técnico también resaltó la calidad del fútbol peruano y aseguró que el país no necesita recurrir a ese tipo de condiciones para competir a nivel internacional. “Aún hoy tienen jugadores extraordinarios en varones y están progresando en el tema mujeres”, añadió.

Por ello, consideró que el crecimiento del fútbol femenino en Perú debería seguir un camino distinto, sin depender de factores externos como la altitud. “No se encasillen con algo que es sanitario. Ustedes merecen jugar a todo nivel”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana femenina?

La selección peruana femenina volverá a jugar el próximo martes 14 de abril, cuando enfrente a Paraguay por la sexta jornada de la Liga de Naciones Femenina. El compromiso se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco desde las 4:00 p.m. (hora peruana), donde la ‘bicolor’ buscará seguir sumando en el torneo en busca de un cupo al Mundial 2027.

¿En qué canal se transmitirá el siguiente partido de la selección peruana femenina?

El encuentro entre Perú y Paraguay podrá verse a través de la señal de DSports, canal disponible en la parrilla de DirecTV. Asimismo, el partido también estará disponible vía streaming mediante la plataforma DGO, que transmitirá el compromiso para los usuarios suscritos al servicio.

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