Selección Peruana: ¿FPF corre peligro de ser suspendida por FIFA?

El Pleno del Congreso aprobó, en una primera votación, el proyecto de ley que propone modificar la Ley de Fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). ¿Puede generar una sanción por parte de FIFA ? Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas, habló sobre las consecuencias que traería la decisión del Congreso.



"No hay motivos para que la FIFA te saque más allá de la modificación. La verdad que la Ley no sirve para nada, ya perdió el objetivo para la que fue creada", dijo el asesor de la SAFAP al programa 'De Fútbol Se Habla Así' de DirecTV.

Selección Peruana: ¿Qué pasa si la FIFA suspende a la Federación Peruana de Fútbol como en 2008?



El abogado explicó que la FPF necesitaba una ley de fortalecimiento para adecuar el estatuto al modelo FIFA y para suscribir la hoja de ruta que debía terminar con la elección de la Junta Directiva.

"Para eso necesitaba una ley especial. En octubre de este año, la Asamblea aprobó que se adecuen los estatutos y la hoja de ruta que termina en diciembre de 2019. Ya se consiguió el objetivo. Si la ley se modifica, como no tienen carácter retroactivo, no modificaría ni afectaría en nada", dijo Baldovino.

El asesor legar de la Agremiación de Futbolistas señaló que los motivos de la FPF para hablar de una posible sanción serían otros, uno de ellos, desligarse del Instituto Peruano del Deporte.

"No sabemos qué hay detrás de toda esa publicidad de la FPF en la que se han gastado un dineral para decir que nos pueden sancionar. El objetivo ya se cumplió, y eso no puede ser cambiado por ninguna ley. Ellos quieren autonomía absoluta del IPD y eso no se le puede dar nadie. Si a Perú lo sancionan es porque la FPF ha pedido que lo sancionen. La FIFA puede hacer seguimiento pero si el asociado no se queja, no pasa nada", afirmó.



NO DEJES DE VER