La Selección Peruana cerró un ciclo eliminatorio que dejó más dudas que certezas. La falta de gol, un problema recurrente desde la salida de los históricos referentes ofensivos, como Paolo Guerrero, volvió a hacerse evidente en la derrota frente a Paraguay en Lima. Ese vacío en ataque ha puesto sobre la mesa un tema que se discute desde ya varios años, que responde a la dificultad de que se puedan formar a nuevas piezas para el recambio, por ello Franco Navarro dio su perspectiva sobre lo que se podría hacer para cambiar esta situación.

El director deportivo de Alianza Lima se pronunció sobre este panorama tras el final del proceso clasificatorio. El ex-delantero, con la autoridad de quien conoce de cerca lo que significa vestir la camiseta nacional, habló del presente de Luis Ramos y de la esperanza que generan los jóvenes que empiezan a emigrar al extranjero, aunque reconoció que la situación sigue siendo cuesta arriba para la ‘bicolor’.

“Se ha hecho difícil porque de un día para otro se fue Claudio, Farfán y Paolo. Aunque a Paolo todavía lo tenemos y nos muestra lo que significa la disciplina, profesionalismo y las ganas de ponerse la camiseta de la Selección. Pero es un tema que lo venimos hablando por décadas, y para ponerse a pensar en qué podemos ayudar desde todos los lados”, comentó Navarro en RPP.

AÑO 1985 EN LA IMAGEN: FRANCO NAVARRO (I), JORGE OLAECHEA (C) Y JUAN CARLOS OBLITAS (D) JUGADORES DE SELECCION PERUANA DE FUTBOL. FOTO: ARCHIVO EL COMERCIO

Respecto al presente de Ramos, quien fue titular en la última fecha doble pero no pudo anotar, Navarro reconoció que su momento no ha sido el mejor, aunque rescató el potencial del atacante. “Lo de Luis Ramos en este momento que le tocó jugar no ha sido el mejor, pero tiene condiciones para seguir mejorando. Ha mostrado en Los Chankas y en Cusco FC cualidades que a uno le puede permitir seguir mejorando muchísimo, pero depende exclusivamente de él”, subrayó.

El dirigente insistió en que la solución pasa por un trabajo colectivo en todos los equipos para potenciar la aparición de nuevos atacantes. “Hay que trabajar en los demás clubes para que aparezca algún centro delantero que pueda competir, que se pueda adaptar a la exigencia que se necesita a nivel internacional y pueda ponerse la camiseta a nivel que uno quiere. Pero es un tema de trabajar e insistir en el trabajo que hace cada club en los jugadores”, explicó.

Navarro también hizo referencia a los jóvenes talentos que vienen dando pasos importantes, como Víctor Guzmán y Juan Pablo Goicochea, a quienes ve con futuro en la selección. “Yo creo que les sobran las condiciones, pero ahora es cargarle la responsabilidad. Estos chicos naturalmente tienen que encajar en una Selección que llegue trabajando de una manera sostenida”, sostuvo.

Luis Ramos. (Foto: Getty Images)

En el caso particular de Guzmán, actualmente en Europa, el dirigente mostró confianza en que será convocado más temprano que tarde. “Mencionaste a Guzmán, dio un salto importante a Europa, esperemos que tenga el crecimiento y experiencia necesaria. Yo creo que en algún momento lo van a convocar, porque creo que estuvo en los planes de Óscar para estos últimos partidos pero estaba lesionado”, reveló.

La escasez de delanteros centro en el fútbol peruano obliga a mirar con mayor atención a las promesas que ya comienzan a dar el salto internacional. Para Navarro, la clave estará en acompañar su proceso sin sobrecargarlos de presión. “Los jóvenes siempre son la esperanza y hay que creer siempre en ellos. Simplemente creer en ellos y darle la oportunidad que necesitan, con más razón por la poca cantidad de delanteros centro que hay”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR