Como Farfán a Juventus: los grandes equipos a los que pudieron llegar los peruanos

Debido a su profesionalidad y gran habilidad con el balón, varios futbolistas peruanos tuvieron algunas oportunidades para llegar a grandes clubes del fútbol mundial. Juventus, Boca Juniors, Real Madrid, son algunos de los clubes que mostraron interés.

Ese es el caso de Jefferson Farfán , quien en el 2017 comentó que recibió ofertas de Bayern Munich y Juventus; sin embargo, el futbolista decidió optar por otro club.

"Llegué al Schalke y encajé rápidamente en el juego. A partir de allí, me llamaron del Bayern Munich y Juventus, pero el presidente no me dejó ir. Me dijo que sería mejor que me quede", aseguró en su momento Jefferson Farfán, durante una entrevista otorgada a la web del Lokomotiv.

