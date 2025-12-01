Gustavo Álvarez sacudió el fútbol chileno este lunes tras anunciar que no continuará al mando de la Universidad de Chile, decisión que explicó en una conferencia de prensa donde habló de desgaste, diferencias internas y un proyecto que, según sus palabras, ya no caminaba hacia los mismos objetivos. La noticia llegó en un contexto particular, pues hace apenas un tiempo su nombre sonó con fuerza en el entorno de la Selección Peruana, que viene evaluando perfiles para renovar su comando técnico. Aunque él negó tener propuestas, su salida dejó abierta una ventana que inevitablemente llamó la atención en la Federación Peruana de Fútbol.

Durante su anuncio, Álvarez confesó que vivía un “desencuentro entre la razón y el corazón”, frase que resume lo complejo que fue llegar a esta decisión. El técnico explicó que sentía un profundo cariño por el club, pero que el desgaste del día a día terminó empujándolo a cerrar una etapa que, según afirmó, ya no avanzaba con la claridad que un proyecto grande exige.

Asimismo, detalló que los proyectos deportivos deben mantener coherencia entre objetivos, recursos y estructura. Para él, la Universidad de Chile debía replantear varios aspectos para asegurar resultados alineados con la magnitud de la institución. Insistió en que, cuando esa armonía no se logra, el desgaste recae principalmente en el entrenador, en los jugadores y, finalmente, en la hinchada.

A pesar de todo, Álvarez se mostró dispuesto a dirigir los últimos partidos del año y subrayó que su decisión no responde a una falta de energía, sino a lo que considera mejor para el club. Quiso dejar claro que su salida no era oportunista y que no existe ningún acuerdo con otra institución, algo que mencionó para frenar especulaciones.

El técnico incluso señaló que su plan inmediato es descansar durante enero y recargar energías en familia. Recalcó que cualquier futuro entrenador deberá adaptarse al proyecto ya establecido o convencer a la directiva de un nuevo camino, tarea que él considera no haber logrado del todo pese a los esfuerzos realizados.

¿Llegará a la Selección Peruana?

Su postura, sin embargo, no evitó que en nuestro país su nombre vuelva a ponerse sobre la mesa. En Perú, Álvarez ha sido mencionado como una alternativa para integrarse al entorno de la selección, especialmente tras su buen trabajo reciente y su capacidad para manejar planteles jóvenes y de alto desgaste competitivo.

Fuentes cercanas al medio chileno afirmaron que la decisión del entrenador no está relacionada con un acuerdo internacional, pero la coincidencia de tiempos alimentó la versión de un posible acercamiento a la blanquirroja. Por ahora, el técnico sostiene que no evalúa proyectos y que su prioridad es descansar, aunque no negó que más adelante pueda escuchar nuevas propuestas.

Así, mientras Universidad de Chile inicia la búsqueda de un nuevo entrenador, Álvarez queda como agente libre en un mercado donde su nombre genera interés. En Perú, donde el futuro de la selección sigue siendo tema de debate, su salida reabre la conversación sobre los posibles caminos que podría tomar la FPF de cara al próximo ciclo.

