Hugo Alves , asistente de campo de Ricardo Gareca , habló para la prensa argentina y dijo que hasta el día de hoy la única propuesta que maneja el entrenador es la de seguir en la Selección Peruana hasta el Mundial de Qatar 2022.

"Nosotros no sabemos qué va a pasar, la única propuesta que tiene es la de volver a Perú, les pidió que lo esperen 15 días. Tomar un compromiso es de mucha responsabilidad y son cuatro años de trabajo y Ricardo Gareca cuando firma un contrato lo cumple. Por más que lo vengan a buscar de otro lado él no se va", dijo en entrevista con el diario El Popular de Argentina.

Paolo Guerrero: Nolberto Solano todavía sueña con ver al delantero en Boca Juniors [FOTOS]



El asistente de campo de Ricardo Gareca dijo que la Selección Peruana volvió golpeada del Mundial Rusia 2018 . "Trabajamos y analizamos mucho antes de ir al Mundial. Estudiamos muy bien a Dinamarca Francia y Australia y fuimos con la expectativa de pasar de ronda", afirmó.

Hugo Alves dijo que a pesar de todo no había nada que reprochar a los jugadores de la bicolor . "El equipo dejó todo. Con Dinamarca merecíamos ganar. Lo que fue fundamental fue el penal que erramos. Eso fue el punto de quiebre y el otro punto de quiebre fue que no fuimos efectivos", afirmó.

El técnico argentino también habló de la presencia de Paolo Guerrero en el Mundial. "Tener un jugador como Paolo, siempre es muy importante. Lo que no fue bueno o fue medio perjudicial para el grupo fue no saber si lo íbamos a tener o no", dijo.



"Es un jugador de más de 30 años y estuvo 7 meses parado. Lo ideal hubiera sido tenerlo desde el principio y él se sumó recién en Austria. Lo hicimos jugar los amistosos pero con Dinamarca entró en el banco por eso. Nos hubiera gustado contar con él desde el primer día que iniciamos los trabajos de cara al Mundial", añadió.

Hugo Alves dijo haber quedado sorprendido con el planteamiento que Argentina le hizo a Francia. " Ricardo Gareca hizo muy buen planteo, no les dejó espacios y nos ganan con gol de rebote. Francia no nos creó tanto peligro como se lo creó a Argentina. Argentina le jugó muy abierto y ellos, cuando encuentran espacios, salen muy rápido en ataque. Si no controlas eso tienes muchos problemas", dijo.

La bicolor perdió ante Francia por 1-0 en su segundo partido por el Grupo C del Mundial Rusia 2018. Argentina cayó por 4-3 en los octavos de final.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Selección Peruana: Anderson Santamaría reveló cómo Alberto Rodríguez lo 'preparó' para jugar contra Francia. (América)

LEE TAMBIÉN