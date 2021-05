En setiembre del 2015, la selección peruana jugó dos amistosos: contra Estados Unidos y Colombia. En el segundo cotejo, Iván Bulos hizo su aparición desde el arranque en la pizarra de Ricardo Gareca. Desde entonces se generó un vínculo que se sostuvo a través del tiempo. Y eso lo dejó en claro el exdelantero, quien señaló que conversó con el ‘Tigre’ después de que decidiera dejar el fútbol profesional a raíz de sus constantes lesiones.

Y es que Bulos, quien hasta el año pasado jugó en Carlos Stein (acumuló 426 minutos en 12 partidos), mencionó que siempre estará ligado al fútbol y por eso su próxima meta es ser estratega. Aquí el DT de la blanquirroja jugó un papel clave. “Hablé con el profesor Ricardo Gareca sobre la transición que hay de ser jugador a ser entrenador, me dio un par de consejos. Hay un agradecimiento mutuo”, mencionó en diálogo con ESPN FC.

Ahora, no fue del único entrenador al que se refirió. También analizó el presente de Juan Reynoso en Cruz Azul: el técnico nacional viene logrando récords en la Liga MX y avanza en la Concachampions. Iván Bulos no dejó de resaltar su gran labor. Sí, fue quien lo hizo debutar en Primera División, con camiseta de Sporting Cristal.

“Yo siempre dije que mi mejor entrenador fue Juan Reynoso. Él es quien más me enseñó en toda mi carrera. Me da mucha alegría que esté triunfando en México. Él a mí me hace debutar en Primera por lo que guardo el mayor de los respetos y cariño”, expresó.

Sobre la decisión que tomó respecto a su futuro, esto es lo que indicó: “Tengo una rodilla con demasiados procedimientos quirúrgicos, no tenía la opción de seguir. Si seguía, no iba a poder hasta caminar en un par de años por el nivel de desgaste que tenía la articulación”.

Iván Bulos, a lo largo de su carrera, jugó en Sporting Cristal, Sint-Truiden (Bélgica), Deportivo Municipal, O’ Higgins (Chile), Boavista (Portugal), Hajduk Split (Croacia) y Carlos Stein.





