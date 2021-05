Cuando Sporting Cristal clasificó a la final de la Fase 1, Roberto Mosquera mostró su preocupación por no contar con los jugadores convocados por la selección peruana, para la fecha doble de Eliminatorias. Un nombre que llamó la atención en esta temporada es el de Jhilmar Lora, quien acumuló nueve partidos en el torneo local y todos los cotejos de su grupo en la Copa Libertadores. Es decir, no es casualidad que esté en la lista de Ricardo Gareca ante Colombia y Ecuador.

El lateral de 20 años ya viene trabajando en la Videna y más allá de que recién apareció en la nómina del ‘Tigre’, sueña con ganarse un espacio dentro de su pizarra. Aunque no dejó de mencionar que la competencia será durísima, con Aldo Corzo y Luis Advíncula.

“Sé que no será fácil pelear el puesto con Aldo y con Luis, pero voy a trabajar lo máximo posible. Y también a sacar lo bueno, que es aprovechar estar aquí y aprender lo mejor que tienen ellos”, mencionó Jhilmar Lora en las redes de la selección peruana.

Con relación a lo que vive en San Luis, el defensor de Sporting Cristal mencionó que “todo fue bastante rápido pero, como dije, uno siempre tiene la ilusión de llegar a la selección. Aquí me recibieron de la mejor manera, desde el comando técnico hasta la utilería. Voy a dar lo mejor de mí para competir con Luis y Aldo”.

Sexto día de entrenamientos

En las últimas horas, alrededor de Luis Abram se habla más de su futuro que de su presente: tras terminar su etapa con Vélez Sarsfield todo apunta a que su destino estaría en el Viejo Continente. Pese a ello, el zaguero fue claro: por ahora no quiere pensar en otra cosa que no sea la selección peruana y los retos que tendrá ante Colombia y Ecuador por las Eliminatorias (próximo 3 y 8 de junio, respectivamente).

“Le he dicho a mi representante que no me toque el tema porque ahora me concentro en la selección. No quiero que me distraiga”, sostuvo el defensor, quien es fijo en la pizarra de Ricardo Gareca. Y cumplió al pie de la letra: este sábado se sumó a los entrenamientos en San Luis. A través de sus redes sociales, la bicolor confirmó la presencia de Luis Abram. Pero no fue el único que apareció en la Videna. José Carvallo, Aldo Corzo y Alex Valera también lo hicieron

