Su presente en Sporting Cristal lo respalda, pero Johan Madrid no creyó en su convocatoria hasta que vio la lista con sus propios ojos. Era oficial: por fin vestiría la camiseta de la Selección Peruana , y nada menos que ante dos grandes como Holanda y Alemania.

"Es un sueño estar acá. Es una experiencia única", dice días más tarde tras cumplir su cuarto entrenamiento al mando de Ricardo Gareca.

Madrid tiene 21 años y no tiene registro en selecciones menores, sin embargo, el año pasado llegó su primer guiño desde la bicolor. Jugaba a préstamo en Sport Rosario y fue citado en la Videna junto con jugadores como Armando Alfageme, Rafael Guarderas, Aldair Salazar y Rodrigo Cuba para pasar pruebas físicas y recibir orientación nutricional.

"Sí, el año pasado antes del partido contra Ecuador vine a la Videna, pero luego no salí en lista y no tuve más contacto hasta el día de hoy. Fue una tocada de puerta, un aviso. No me bajoneé. Seguí trabajando", recuerda frente a la prensa.

Ahora, su siguiente reto es mantenerse dentro de las convocatorias de la Selección Peruana, a pesar de saber que el puesto de lateral derecho lo pelea con otros más experimentados como Aldo Corzo y Luis Advíncula.

"Si estoy aquí es por algo y tengo que seguir trabajando. Si juego o no es decisión del 'profe'. Si entro, daré el máximo. Gareca nos ha pedido lo mismo que a los demás. Estar comprometidos con el grupo. Tengo que esforzarme por mantenerme aquí", dice con seguridad. Este es el momento.

