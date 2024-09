Previo al partido contra Ecuador en Quito -jugamos este martes 10-, en conferencia de prensa en el Estadio Nacional, se le consultó a Jorge Fossati sobre el comunicado que Alianza Lima emitió a principios de septiembre, luego de que la Bicolor designara a un nuevo médico: el doctor Jaime Vásquez, quien venía trabajando en Universitario de Deportes. Esta situación generó un reclamo de la institución íntima. Tras esto, el DT uruguayo aclaró el panorama, indicando que no sacó a nadie y precisó que no recibió ningún mensaje de ningún club.

“... A mí no me lo mandó, lo tendrá que responder los que quieran responder”, comenzó aclarando el entrenador de la Blanquirroja. Asimismo, agregó. “Yo las únicas cosas que decido o que empujo para que salgan, es porque considero que son importante para los jugadores”, explicó el uruguayo. “Lo que sí es que te voy aclarar con ese tema, es que le buscamos la quinta pata al gato, es que yo no saqué a nadie...”

Es importante recordar que quien sacó a la luz la molestia de los blanquiazules fue el periodista Eddie Fleischman, quien tuvo acceso al documento en el que consta el reclamo. Este sería un nuevo conflicto dentro de la selección. Según su información, el ‘Flaco’ no querría continuar con el doctor Segura, quien durante años fue el médico de la Bicolor, y optó por el doctor Vásquez, médico del club crema.

El comunicado, elaborado por Héctor Ordoñez, delegado del club blanquiazul, está dirigido a Juan Carlos Oblitas, director de Selecciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). En este escrito, se requiere claridad sobre la elección del doctor Vásquez y su salida de Universitario de Deportes para prevenir posibles sospechas en la etapa final del campeonato. Si bien es cierto, nunca una respuesta por parte de la Bicolor, Fossati despejó las dudas.





¿Qué dijo Alianza lima en su comunicado?

“Hemos tomado conocimiento que El Dr. Jaime Vásquez Yzaguirre ha sido incorporado al área médica de la Selección Peruana, quien también estaría desempeñado labor profesional en Universitario de Deportes. Nuestra solicitud de información es conocer si el mencionado profesional ha renunciado al club mencionado y si existe constancia de esa presunta renuncia en caso se haya efectuado”, dice la carta.

En el reclamo de Alianza Lima no dudan de las capacidades del doctor Vásquez, pero sí conocer si realmente dejó de prestar funciones con el elenco crema, ya que al estar dentro de la Selección Peruana tendrá acceso a la información de los jugadores convocados del cuadro íntimo, lo que preocupa sobremanera a la institución blanquiazul, pensando en el reinicio del Clausura tras la fecha doble de Eliminatorias.

“No dudas de las capacidades profesionales que dicho facultativo deba tener, pero nos preocupa que teniendo en cuenta lo importante que es para nuestro club la tranquilidad e integridad física y emocional de nuestros jugadores y la situación expectante del desarrollo de la Liga 1 resulta evidente que no es conveniente que dichos jugadores sean tratados por un profesional vinculado a uno de los equipos, cuyo protagonismo viene siendo parte de la competencia directa con nuestro club deportivo”, añade el reclamo.

Carta de Alianza a la FPF sobre designación del médico de Universitario. (Eddie Fleischman)





¿Cuándo juegan Perú vs. Ecuador?

La Selección Peruana viajará a Quito para medirse contra Ecuador por la fecha 8 de las Eliminatorias 2026, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. El partido está programado para el martes 10 de septiembre, a las 4:00 pm (hora peruana y ecuatoriana). La ‘Bicolor’ llega con el grato recuerdo de sus dos últimas visitas contra el ‘Tri’: registró dos triunfos consecutivos en procesos eliminatorios.

Cabe mencionar que el último enfrentamiento en el país vecino fue el 8 de junio de 2021, por las Eliminatorias a Qatar 2022. En aquel partido, Christian Cueva y Luis Advíncula fueron los encargados de darle los tres puntos a la selección nacional; mientras que Gonzalo Plata anotó el descuento. La selección ecuatoriana no nos gana en condición de local desde hace 13 años.





