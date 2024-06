La Selección Peruana arribó a Estados Unidos, preparándose para un encuentro amistoso con El Salvador este viernes, antes de su participación en la Copa América 2024, donde competirá en un grupo con Argentina, Canadá y Chile. Llegando a Filadelfia cerca de la medianoche del martes, el equipo fue recibido calurosamente por decenas de aficionados. En esa línea, durante una conferencia de prensa el miércoles 12 de junio, Jorge Fossati, el estratega de la ‘Bicolor’, abordó el caso de Christian Cueva, asegurando que, aunque el jugador no participe en el encuentro contra el conjunto centroamericano, eso no implica su exclusión del torneo continental.

La participación de ‘Aladino’ —que ha presentado molestias musculares desde el miércoles pasado— en el cotejo contra la ‘Selecta’ no es segura, tal como indica el ‘Nonno’. Para el timonel de la ‘Blanquirroja’, lo primordial es asegurarse de que el mediocampista esté completamente recuperado antes de considerar su inclusión en el juego, dado que lo considera “un jugador muy importante”.

“Sería muy bueno que tuviera minutos (ante El Salvador), pero si no tiene minutos no quiere decir que eso sea determinante para que quede afuera. Por ahí prefiero el sábado darle más palo y que el viernes no entre ni 10 minutos, me va a ser más efectivo y tranquilizador para ponerlo en la lista si tiene 3-4 entrenamientos, palo y palo”, agregó el técnico uruguayo.

“Es el día a día, no me escapo de las preguntas y por eso les doy tantos detalles. Lo único que les puedo decir es que la decisión que vayamos a tomar va a ser aquella que nosotros pensemos que es lo mejor para la selección”, concluyó Fossati. Es importante mencionar que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) debe presentar la lista final de jugadores para la Copa América antes del sábado 15 de junio.





Lo que se le viene a Perú

La Selección Peruana viajó a Estados Unidos para medirse con El Salvador, en su segundo amistoso. Este encuentro se llevará a cabo el viernes 14 de junio a las 6:30 p.m. (hora de Perú) en el Subaru Park, donde Jorge Fossati dirigirá su cuarto amistoso desde que tomó el mando. Como se recuerda, el primero fue contra Nicaragua, luego República Dominicana y el último contra Paraguay.

Tras estos duelos, que sirvieron como termómetro previo a su participación en la Copa América, la blanquirroja se enfoca de lleno en este certamen. En su primer partido se enfrentará a Chile, ahora dirigida por Ricardo Gareca. Este encuentro se llevará a cabo el viernes 21 de este mes a las 7:00 de la noche (hora de Perú) en el AT&T Stadium, donde Perú buscará sus primeros tres puntos en el Grupo A.

¿En qué canales ver Perú vs. El Salvador?

El partido entre El Salvador y Perú se transmitirá a través de Movistar Deportes, disponible en la programación de Movistar TV. Además, América TV y ATV lo emitirán en señal abierta. No olvides que en Depor te brindaremos el minuto a minuto y todos los detalles de este nuevo desafío de la Blanquirroja.

Los convocados de la Selección Peruana

Porteros : Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Romero.

: Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Romero. Defensas : Luis Abram, Luis Advíncula. Miguel Araujo, Alexander Callens, Anderson Santamaría, Oliver Sonne, Marcos López, Carlos Zambrano, Aldo Corzo, Paolo Reyna.

: Luis Abram, Luis Advíncula. Miguel Araujo, Alexander Callens, Anderson Santamaría, Oliver Sonne, Marcos López, Carlos Zambrano, Aldo Corzo, Paolo Reyna. Mediocampistas : Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe, Christian Cueva.

: Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe, Christian Cueva. Delanteros: André Carrillo, Gianluca Lapadula, Bryan Reyna, Franco Zanelatto, Andy Polo, Edison Flores, José Rivera, Joao Grimaldo, Paolo Guerrero, Matías Succar.

La Selección Peruana jugará este viernes ante El Salvador. (Foto: Federación Peruana de Fútbol / Twitter)





