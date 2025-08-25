Un nuevo llamado en la Selección Peruana. Se hizo oficial la desconvocatoria de Alex Valera y Edison Flores, ambos por una lesión sufrida en el último clásico, y la cuenta oficial de la ‘Bicolor’ anunció a través de un comunicado el llamado de José ‘Tunche’ Rivera, otro futbolista de Universitario de Deportes, para los partidos ante Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias 2026.

Tanto ‘Orejas’ como Valera habían llegado sentidos a la Videna y los estudios médicos ratificaron que no estaban en condiciones de defender a la ‘Bicolor’ en los partidos ante Uruguay y Paraguay, Por ello, Óscar Ibáñez optó por citar al ‘Tunche’ Rivera, quien también ingresó en los últimos minutos en el clásico ante Alianza Lima.

Contando ese partido, el selvático acumula ocho goles en 22 partidos esta temporada en la Liga 1, además de otros siete partidos en Copa Libertadores donde no pudo anotar. De hecho, suele alternar en la mayoría de partidos junto a Flores y Valera, más ingresando que partido como titular.

En total, el ‘Tunche’ acumula seis partidos con la Selección Peruana, donde debutó de la mano de Jorge Fossati, su actual entrenador de la ‘U’, mientras era el DT de la ‘Bicolor’. Disputó en total tres amistosos, un partido por Copa América y otros dos por Eliminatorias.

En el papel, el delantero de la ‘U’ deberá luchar por un puesto junto a Luis Ramos, en caso sea para jugar de ‘9′, o con Kenji Cabrera o Kevin Quevedo, pensando en jugar por la banda o moverse por todo el frente de ataque. De todos modos, la última palabra la tendrá Óscar Ibáñez.

El 'Tunche' Rivera debutó en la Selección Peruana al mando de Jorge Fossati. (Foto: FPF)

Así queda la convocatoria de la Selección Peruana

Arqueros:

- Pedro Gallese (Orlando City SC)

- Diego Enríquez (Sporting Cristal)

- Carlos Cáceda (FBC Melgar)

Defensas:

- Carlos Zambrano (Alianza Lima)

- Renzo Garcés (Alianza Lima)

- Miguel Trauco (Alianza Lima)

- Luis Abram (Sporting Cristal)

- César Inga (Universitario)

- Luis Advíncula (Boca Juniors)

- Oliver Sonne (Burnley FC)

- Marcos López (FC Copenhague)

- Matías Lazo (FBC Melgar)

Volantes:

- Renato Tapia (Al Wasl FC)

- Erick Noriega (Gremio)

- Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

- Christofer Gonzales (Sporting Cristal)

- Jesús Pretell (Sporting Cristal)

- Jairo Concha (Universitario)

- Sergio Peña (Alianza Lima)

- Alessandro Burlamaqui (Alianza Lima)

Delanteros:

- Andy Polo (Universitario)

- Kevin Quevedo (Alianza Lima)

- Luis Ramos (América de Cali)

- Joao Grimaldo (Riga FC)

- Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps FC)

- José Rivera (Universitario)

Comunicado oficial con el llamado de José Rivera y desconvocatoria de Alex Valera y Edison Flores. (Imagen: FPF)

