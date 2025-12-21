La Federación Peruana de Fútbol sorprendió sobre el cierre del 2025 al comenzar a mover sus cartas pensando en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. Aunque el Estadio Nacional siempre ha sido el escenario natural de la Bicolor, esta vez la dirigencia analiza un plan mucho más ambicioso que podría romper con décadas de tradición: inscribir dos nuevas sedes en altura para enfrentar a las selecciones más fuertes del continente. La idea, aún en proceso de evaluación, apunta a darle al equipo un plus competitivo en partidos clave, lo que ha despertado la curiosidad de los hinchas y generado debate sobre qué tan viable sería este cambio histórico.

Según reveló el periodista Jampool Cuadros durante la transmisión del amistoso ante Bolivia, la FPF ya trabaja en presentar tres sedes oficiales ante Conmebol. La principal seguirá siendo Lima, pero se contempla incluir a Puno como segunda alternativa y a Cusco como tercera, una combinación inédita para la selección peruana en clasificaciones mundialistas.

El movimiento responde a un objetivo claro: aprovechar los más de 3.800 m s. n. m. de Puno para buscar ventaja frente a rivales de peso como Argentina, Colombia, Uruguay o Brasil. En ese sentido, la propuesta busca replicar el modelo que Bolivia utiliza en El Alto, donde hace que cada visita sea un desafío físico y táctico para cualquier selección.

Aunque todavía no hay un estadio confirmado en esta región, una de las posibilidades más firmes es el Guillermo Briceño Rosamedina, en Juliaca. Este recinto ya ha albergado partidos oficiales de Liga 1 y es recordado por ser la casa de Binacional en sus mejores campañas, con números muy favorables cuando jugó en su localía.

En el caso de Cusco, la opción evaluada es el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Con capacidad para más de 40 mil espectadores y una altitud considerable, sería la tercera carta dentro del plan, ideal para enfrentar selecciones de menor rango o partidos donde se requiera un impulso adicional por factores ambientales.

A pesar del entusiasmo inicial de muchos hinchas, la FPF todavía debe cumplir con el proceso formal ante FIFA y Conmebol antes de oficializar las sedes. La aprobación dependerá, sobre todo, del estado de los estadios, los accesos, la infraestructura médica y el cumplimiento de los estándares internacionales.

Por ahora, el proyecto sigue en evaluación, pero la intención está sobre la mesa. Perú podría transformarse en uno de los pocos países de Sudamérica con un sistema de localías múltiples para afrontar la ruta al Mundial. La expectativa crece y, en los próximos meses, la FPF deberá definir si este plan se vuelve realidad en la Eliminatoria más competitiva del continente.

