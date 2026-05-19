A poco para que finalice el Torneo Apertura, donde Alianza Lima y Los Chankas mantienen sus opciones para celebrar, Mano Menezes continúa ultimando detalles en la conformación del plantel que afrontará los próximos amistosos de la Selección Peruana durante la fecha FIFA de junio, para los partidos contra Haití y España. En ese sentido, en las últimas horas se reveló un nombre que ha llenado los ojos al entrenador brasileño y podría ser tomado en cuenta para estos duelos de preparación.

Según pudo conocer Depor, Catriel Cabellos, quien es suplente en Sporting Cristal, ha convencido a Mano Menezes y en su comando técnico están evaluando la posibilidad de llamarlo para los encuentros contra Haití y España, para así conocerlo mejor y ver qué chances tiene de integrarse al equipo. Esto se confirmará cuando anuncien la lista de convocados tras la última fecha del Torneo Apertura.

Menezes quiere ir probando más jugadores en el mediocampo y ver qué opciones tiene en el campeonato local, pensando en el mediano y largo plazo. Cabellos encajaría perfectamente en las consideraciones que él valora para un volante, por lo que buscaría verlo mejor en los entrenamientos en Videna si es que finalmente termina siendo convocado.

En lo que va de la presente temporada, Catriel Cabellos ha disputado 14 partidos, divididos en siete por la Liga 1 y siete por la Copa Libertadores. Eso sí, por el torneo local solo en uno salió en la alineación titular, mientras que en el certamen continental siempre entró como pieza de recambio y hasta el momento no ha sumado minutos como inicialista.

Catriel Cabellos solo ha sido titular en uno de los 14 partidos que ha jugado en el 2026, (Foto: Getty Images)

Como se recuerda, Cabellos llegó a Sporting Cristal durante el 2025 luego de su paso por Alianza Lima, pero hasta aún no se ha consolidado como un habitual titular para ninguno de los entrenadores que pasó por el La Florida en el último tiempo. El volante de 21 años tiene contrato hasta finales del 20028 y por ahora está lejos de ser más que una rueda de auxilio para Zé Ricardo.

Además de Catriel, se esperan otros rostros nuevos en esta lista de Mano Menezes, ya que, mientras no se defina el proceso de clasificación para el Mundial del 2030, él y su comando técnico tendrán que aprovechar todo el tiempo posible en probar elementos que puedan ser habitualmente convocados y no solo piezas para una que otra fecha FIFA. Hay bastante trabajo por hacer en la Videna.

Mano Menezes ultima detalles de su próxima convocatoria en la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Peruana?

Luego de su último empate por 2-2 frente a Honduras, la Selección Peruana volverá a tener actividad en menos de tres semanas cuando vuelva a afrontar una fecha doble FIFA. El primer encuentro será el viernes 5 de junio frente a Haití en Miami, Estados Unidos, mientras que el segundo será el lunes 8 del mismo mes en Puebla, México.

En cuanto a la transmisión de este amistoso, este será televisado por la señal cerrada de Movistar Deportes, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y su servicio de streaming en Movistar TV App. Asimismo, América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) lo pasarán por señal abierta.

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