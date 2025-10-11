En los amistoso, como de costumbre, el resultado pasa a un segundo plano. Sin embargo, no se puede negar el sinsabor de una derrota en el último minuto y sobre todo en un ‘Clásico del Pacífico’ ante Chile, que no marcaba hace seis partidos. Por ello, en la Selección Peruana habrá tiempo de sobra para Manuel Barreto y su comando técnico para hacer las correcciones necesarias y valorar lo bueno y no tan bueno de este primer amistoso, antes de enfrentar a Rusia y tener una revancha ante la ‘Roja’ en noviembre’. De todos modos, lo positivo es que los futbolistas que tuvieron su oportunidad y no fueron muy considerados en las últimas Eliminatorias no desentonaron, como el caso de Maxloren Castro.

Teniendo a Kenji Cabrera con buen presente en la MLS y el mismo Bryan Reyna con experiencia, aunque poca continuidad en Argentina, Barreto se decidió por darle la titularidad al futbolista de Sporting Cristal, próximo a cumplir 18 años. Con Joao Grimaldo por la otra banda, fue como ver a dos de los talentos que más entusiasmaron a los hinchas celestes en los últimos años. Maxloren, por derecha y por izquierda, generó peligro y tuvo una chance clara de anotar, pero no pudo empujar la pelota al arco rival llegando casi como ‘9′.

Sus números no fueron para nada desalentadores, pese a que jugó solo el primer tiempo: un tiro (desviado), 100% de efectividad en los pases (10 de 10 acertados), 16 toques de balón, dos regates y una falta generada. A nivel defensivo también participó, recuperando una pelota de cinco intentos. En el segundo tiempo, el DT de la Bicolor optó por darle descanso para ver en acción a Kenji Cabrera en su lugar.

La Bicolor cayó 2-1 ante Chile en su primer amistoso con Manuel Barreto de DT. (Foto: FPF)

“Muy feliz por mi debut, estoy muy emocionado, después el grupo siempre estuvo junto, ya venimos trabajando días y me siento muy contento. Desde el calentamiento sabíamos que el partido iba a ser difícil. Salí al campo con ganas de hacer un gol, el resultado no se dio, pero dejamos todo en la cancha y salimos felices por eso”, declaró el extremo de Sporting Cristal tras el pitazo final.

Maxloren Castro debutó el año pasado con Sporting Cristal a nivel profesional y cerró una temporada prometedora: dos goles y cuatro asistencias en 24 partidos en Liga 1, más su debut en Copa Libertadores. Este 2025 lleva un gol y cuatro asistencias en 29 presentaciones, en medio de la irregularidad del cuadro celeste. Eso lo llevó a ser convocado por la Selección Peruana Sub-20, con la que disputó el Sudamericano de la categoría, y ahora le tocó estrenarse con la Selección Absoluta.

Maxloren, junto a Felipe Chávez, son los más jóvenes del equipo y serán parte del recambio generacional de cara al Mundial 2030. El extremo dio detalles de la corta convivencia con el futbolista del Bayern Múnich. “No es de hablar mucho, pero sí habla español. No he tenido la oportunidad de conversar con él, pero es un buen chico”, señaló el jugador celeste.

Por último, dejó en claro el mensaje de Manuel Barreto y también le expresó su agradecimiento por la oportunidad de debutar en la Bicolor. “Nos dio la confianza para afrontar el partido de la mejor manera, y es un profesor que da las oportunidades a los chicos, como a mí y a Felipe (Chávez). Muy felices por ello”, finalizó.

Maxloren Castro busca consolidarse en Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

