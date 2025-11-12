Fue un partido que dejó más reflexiones que reproches. La Selección Peruana rescató un empate 1-1 frente a Rusia en San Petersburgo, en su primer amistoso de la fecha FIFA de noviembre, y una de las voces más sinceras del vestuario fue la de Miguel Araujo. El defensor nacional, que arrancó como titular, reconoció que el encuentro fue duro en todos los sentidos: por el cansancio, la logística y la exigencia física del rival. Aun así, resaltó la actitud del grupo, destacando que, más allá del resultado, el equipo mantiene una mentalidad fuerte y con hambre de superarse.

Tras el pitazo final, Araujo conversó con los medios oficiales de la Federación Peruana de Fútbol y dejó un mensaje que refleja el sentir del plantel. “Fue un partido durísimo por el viaje y el cansancio, pero hay un grupo que quiere, que tiene hambre de gloria y hoy lo demostró”, señaló el central, quien volvió a ser pieza clave en la defensa junto a Rezo Garcés.

El zaguero del Sporting Cristal también valoró el sacrificio mostrado durante los 90 minutos. “Con mucha humildad, con mucho sacrificio para doblar marcas, correr y meter. Este grupo se habla, se apoya, y eso se ve dentro del campo”, agregó. La autocrítica y el compromiso fueron los mensajes que más repitió Araujo tras el empate, dejando claro que el plantel está enfocado en recuperar el nivel que la hinchada espera.

El partido, disputado en el imponente Gazprom Arena, no empezó bien para la Bicolor. Un error en la salida entre Pedro Gallese y el propio Araujo permitió que Aleksandr Golovin marque el 1-0 para los locales a los 19 minutos. Pese al golpe, el equipo dirigido por Manuel Barreto no bajó los brazos y mejoró notablemente en el complemento.

Con el ingreso de algunos jugadores de refresco y una mejor organización en el mediocampo, Perú empezó a generar peligro. Finalmente, a los 83 minutos, Alex Valera se encargó de empatar con un potente remate de larga distancia que dejó sin opciones al arquero ruso. Fue el cuarto gol del delantero de Universitario con la camiseta de la selección.

Pese al gol del atacante Álex Valera, la blanquirroja no pudo imponerse en San Petersburgo.

El empate trajo alivio y también esperanza. Si bien aún hay aspectos por corregir, el grupo mostró carácter y respuesta anímica. El propio Araujo lo destacó: “Se nota el esfuerzo. Es un grupo humilde que quiere seguir creciendo, que quiere y lo demuestra partido a partido, paso a paso”, afirmó con convicción.

Además, el defensor aprovechó para enviar un mensaje de agradecimiento a los hinchas que se hicieron presentes en el estadio y el hotel de concentración. “Siempre hay peruanos en todos lados alentando. Se siente ese apoyo y solo queda darles las gracias”, sostuvo con una sonrisa, visiblemente emocionado por el respaldo recibido.

El empate 1-1 ante Rusia deja sensaciones mixtas, pero también la ilusión de que el equipo puede competir con jerarquía, incluso en contextos adversos. Ahora, la Bicolor ya piensa en su siguiente desafío: el amistoso ante Chile del próximo martes 18 de noviembre, donde buscará cerrar la fecha FIFA con una victoria que reafirme la evolución del grupo.

