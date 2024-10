La nueva derrota de la Selección Peruana ante Brasil en estas Eliminatorias 2026 volvió a complicar el sueño de llegar al Mundial de Norteamérica. La ‘Canarinha’ hizo respetar su localía, dejó atrás las dudas y recuperó su mística goleando por 4-0 a la ‘Bicolor’, por la fecha 10 del proceso clasificatorio. En ese sentido, luego de acabado el encuentro en el Estadio Arena Mané Garrincha de Brasilia, MisterChip lanzó una preocupante data sobre la ‘sele’.

El reconocido estadista español, experto en datos y cifras del deporte, confirmó una complicada estadística de la ‘Bicolor’ luego de sufrir 4-0 ante la ‘Canarinha’, obra del doblete de Raphinha (ambos de penal), otro de Andreas Pereira y uno de Luiz Henrique. A propósito de ello, MisterChip reveló que la selección que comanda Jorge Fossati sufrió la derrota más abultada desde hace tres procesos.

“La peor derrota de Perú en Eliminatorias desde 2008 (6-0 en Montevideo)”, dijo MisterChip. Además, el estadista español confirmó que somos la ‘sele’ con menos goles convertidos en la historia del proceso clasificatorio. “Perú es la selección con menos goles anotados (3) en las 10 primeras fechas en toda la historia de las Eliminatorias Sudamericanas”, agregó.

La estadística de Mister Chip luego de la derrota de Perú ante Brasil por las Eliminatorias 2026. (X)

La palabra de Jorge Fossati

En la conferencia de prensa, Jorge Fossati habló sobre el rendimiento de sus dirigidos, enfatizando que el segundo tiempo fue un momento crítico para el elenco. Además, criticó las decisiones arbitrales, especialmente el penal que se cobró tras la presión ejercida por los jugadores brasileños. “No entiendo por qué cambió la opinión el árbitro porque él había hecho señas que sí vio el brazo, pero después de golpearle el cuerpo, y eso fue lo que pasó. No entiendo qué le mostró el VAR que lo hiciera cambiar”, sostuvo.

Eso sí, el ‘Nono’ admitió que el equipo de Dorival Júnior fue superior en los noventa minutos. “Es un golpe duro. Brasil fue superior en el segundo tiempo, sin duda, y creo que se debe especialmente a que, si este tipo de partidos no los llevas con un orden estricto, cada pelota que pierdes te la pueden hacer cobrar muy duro y eso fue lo que hicieron. Eso hace que el partido termine con esa fea imagen que dejamos que nos duele en el alma. Es bien complicado si no tienes la paciencia de esperar algún momento que te sea favorable y hacer que el mal no sea mayor. Ese equilibrio fue lo que nos faltó en el segundo tiempo”, añadió.

“La última vez que nos pasó esto fue contra Ecuador y fue al inicio del segundo tiempo. Por ahí nos faltó mayor atrevimiento, mayor llegada, pero el resultado parcial se mantuvo. Esto que nos pasó hoy, si pongo un paralelo desde que yo estoy, fue ante el golpe de la expulsión de Miguel (Araujo) contra Canadá en la Copa América, que quisimos seguir jugando igual, pero no supimos ser pacientes y ordenarnos para que el rival no nos pudiera hacer lo que nos hizo hasta ahí”, sentenció Jorge Fossati.

¿Qué se le viene a Perú?

El próximo partido de Perú será ante Chile en el Estadio Nacional de Lima, por la jornada 11 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El compromiso está programado para jugarse el viernes 15 de noviembre desde las 8:30 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un apasionante ‘Clásico del Pacífico’. Ambas selecciones necesitan los puntos para seguir luchando por el cupo al repechaje.

Para completar la fecha doble de noviembre de 2024, el equipo dirigido por Jorge Fossati recibirá a Argentina en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires. El encuentro ante los argentinos se disputará el martes 19 de noviembre desde las 7:00 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un choque bastante complicado ante la vigente campeona del mundo.

TE PUEDE INTERESAR