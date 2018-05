La Selección Peruana estará en Rusia 2018 gracias a la unión de los jugadores. Ese fue el factor clave de la clasificación para Nolberto Solano. El asistente de Ricardo Gareca dijo que formar un grupo fue determinante para llegar al Mundial.

"Si uno no forma un grupo, cuando individualmente no tienes un universo grande de jugadores, se hace imposible clasificar. Ricardo Gareca pudo conseguir eso y convenció al jugador peruano que tenía potencial. Si no hay un equipo no llegas a nada. Así logramos esta hazaña", dijo en el programa 'El Enganche' de Spain Media Radio.

Perú en Rusia 2018: ¿qué eslogan para el autobús de la bicolor va ganado?



Nolberto Solano afirmó que la parte psicológica también ha sido clave. "Lo principal fue no cargarnos de algo que no ha sido su responsabilidad", dijo en relación a los años que la bicolor no logró su clasificación al Mundial.

El popular 'Ñol' dijo que se quedó con la espina de no clasificar a un Mundial como jugador. "Pero esto es fútbol, hay súper estrellas que no han logrado jugar un Mundial. Pero siempre hay revanchas y ser parte de este comando técnico me va a dar esa posibilidad", dijo.

El integrante del Comando técnico de la Selección Peruana dijo que el hincha está feliz con la clasificación pero siempre pide más. "Ahora a gente pide pasar la primera vuelta. Esto es fútbol, siempre el aficionado te va a exigir más", finalizó.



NO TE PIERDAS LA PALABRA RUSA DEL DÍA

La palabra rusa del día gracias a la profesora Irina (Foto y video: Depor).

LEE TAMBIÉN