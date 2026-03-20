A puerta de una serie de dos amistosos frente a Senegal y Honduras, válidos por la fecha FIFA de marzo, la Selección Peruana conoció el diseño de su segunda equipación para afrontar sus partidos a lo largo de este 2026. Adidas, la marca alemana que viste a la ‘Blanquirroja’, lo hizo oficial a través de sus redes sociales durante la madrugada de este viernes 20 de marzo.

El elegido para lucir esta nueva ‘piel’ fue André Carrillo, uno de los futbolistas nacionales que es imagen de Adidas. Esta equipación forma parte del set presentado para diversas selecciones a lo largo del mundo, entre las que destacan las que participarán del Mundial 2026.

Esta ‘mica’ destaca por su vivo color negro con tonos neón y tintes naranjas, verde y fucsia. El escudo, a diferencia de otras ocasiones, está adaptado a los tonos de la prensa. Asimismo, en el cuello se aprecia el nombre del Perú, mientras que el logo de Adidas muestra un estilo trifolio.

Adidas presentó nueva camiseta de la Selección Peruana. (Foto: Adidas)

Aunque no está del todo confirmado, se espera que esta segunda camiseta, la cual completa la colección de la Selección Peruana tras la titular presentada hace meses, sea utilizada en alguno de los partidos de esta fecha FIFA de marzo. Posiblemente sea frente a Senegal en el Stade de France, el sábado 28.

Hay que señalar que en uno de los conciertos de Alejandro Sanz en nuestro país a finales de febrero, este utilizó la prensa que acaba de presentar Adidas, dándonos un spoiler de lo que íbamos a ver en los próximos encuentros amistosos de la ‘Bicolor’ a lo largo de este año.

¿Cuánto costará esta nueva camiseta de la Selección Peruana? Según se puede ver en la página web de Adidas, la versión jugador, tanto para hombre como para mujer, tendrá un costo de S/359.00. Asimismo, en escalafón más abajo, está la ‘mica’ de S/259.00 y la versión niño a S/199.00. Por último, la casaca de esta colección está valorizada en S/359.00.

Adidas presentó nueva camiseta de la Selección Peruana. (Foto: Adidas)

¿Cuándo serán los próximos amistosos de la Selección Peruana?

La Selección Peruana afrontará dos amistosos internacionales durante el mes de marzo, correspondientes a las fechas establecidas por la FIFA. El primero de ellos será el sábado 28 frente a Senegal, a disputarse en el Stade de France (Francia) desde las 11:00 a.m. El segundo de ellos será contra Honduras, el martes 31 desde la 1:00 p.m. en el Estadio Municipal de Butarque (España).

¿En qué canales ver los amistosos de Perú contra Senegal y Honduras?

Los amistosos de la Selección Peruana, correspondiente a la fecha FIFA de marzo, serán televisados por la señal cerrada de Movistar Deportes, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y su servicio de streaming en Movistar TV App. Asimismo, América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) transmitirán estos encuentros por señal abierta.

Los convocados de Perú:

Porteros: Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario) y Pedro Gallese (Deportivo Cali).

Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario) y Pedro Gallese (Deportivo Cali). Defensores: Alfonso Barco (HNK Rijeka), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (FC Núremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marco López (Copenhagen), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y Oliver Sonne (Sparta Praga).

Alfonso Barco (HNK Rijeka), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (FC Núremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marco López (Copenhagen), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y Oliver Sonne (Sparta Praga). Mediocampistas: Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (LDU de Quito) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (LDU de Quito) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal). Delanteros: Adrián Ugarriza (Hapoel Ironi Kiryat Shmona), Alex Valera (Universitario), Joao Grimaldo (Sparta Praga), Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting) y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps).

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