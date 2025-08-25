Óscar Ibáñez, DT de la Selección Peruana, quiso zanjar el tema de la polémica de Alex Valera y Hernán Barcos con un mensaje contundente. “En cuanto a lo de Alex (Valera), lo aclaré la primera conferencia que tuve acá. Alex tenía un tema familiar y por esa situación no pudo venir. Y después no se negó; en la segunda ocasión no lo citamos, y en esta citación hablé previamente con él a ver si había podido resolver su tema, me dijo que sí y lo convocamos”, declaró en conferencia de prensa.

“Es un jugador de equipo grande, campeón, está jugando torneo internacional, goleador. Es lógico que esté aquí en la selección”, agregó el DT de la ‘Bicolor’ sobre su convocatoria a la Selección Peruana, aunque se conoció que el futbolista llegó ‘tocado’ a la Videna y será desconvocado, por lo que no jugará los partidos ante Uruguay y Paraguay por la última fecha doble.

Alex Valera se sumó a los entrenamientos de la Selección Peruana, pero será desconvocado por lesión. (Foto: Prensa FPF)

De hecho, también habló de su convocatoria y llenó de elogios a Alessandro Burlamaqui, una de las novedades en la lista. “Cuando me tocó dirigir a Cienciano, era uno de los jugadores que yo contacté para llevarlo y no se pudo dar. Le había preguntado a ‘Chemo’ (Del Solar) si veía lo mismo que yo, y me lo confirmó. Ahora tiene una linda oportunidad de estar en un equipo grande como Alianza Lima, ha demostrado su nivel y ahora en la selección se le presenta una oportunidad importante”, aseguró.

También destacó el llamado de Yoshimar Yotún, quien vuelve a la ‘Bicolor’ luego de superar una lesión y una enfermedad. “Ha cumplido gran parte de su proceso de recuperación en la Videna, lo veíamos desde muy temprano, y ver el progreso y lo que luchó para recuperarse después de una situación muy dura para él, y verlo regresar con el entusiasmo que tiene. Le hace muy bien a la selección y a sus compañeros”, puntualizó.

Finalmente, lamentó la ausencia de Paolo Guerrero por lesión. “Con Paolo tuve la oportunidad de hablar, es un dolor muy grande para él por lo que significa la selección, para André (Carrillo) y (Miguel) Araujo también, son jugadores que han generado esta forma de ser de la selección, son jugadores muy importantes. No estar en esta parte final produce un dolor enorme”, finalizó.

Óscar Ibáñez dirigirá los dos últimos partidos de Perú en las Eliminatorias y luego definirá su futuro. (Foto: Prensa FPF)

¿Cuándo jugará la Selección Peruana?

Luego de su último empate sin goles ante Ecuador en junio, la Selección Peruana volverá a tener actividad durante las primeras semanas de septiembre, cuando afronte una nueva fecha doble de las Eliminatorias 2026. Estos partidos serán frente a Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima, pactados para el 4 y 9 de septiembre, respectivamente.

En cuanto a la transmisión de estos cruces, esta estará a cargo de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) para todo el territorio peruano por señal abierta, mientras que por Movistar Deportes (003 y 703 HD de Movistar TV) en la señal de cable. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR