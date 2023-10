Partido determinante

Sobre el presente de ambas selecciones y la continuidad de Eduardo Berizzo, Pablo Contreras, exdefensor de la ‘Roja’, afirmó: “Espero que sea un lindo espectáculo, que sea un lindo partido. Tenemos un clima que podría beneficiar a Perú pero nosotros confiamos en lo que pueda hacer Eduardo Berizzo, quien está al debe por lo que ha pasado en el último tiempo”, afirmó el mundialista en diálogo con Depor.

Asimismo, el exjugador de Colo Colo y Celta de Vigo afirmó: “Sus inicios en las Eliminatorias no fueron de la mejor manera por los resultados, principalmente. Hay un cierto cuestionamiento de cara al público aficionado, ojalá que el estadio esté repleto mañana pero se le ha cuestionado mucho a Eduardo por ciertas convocatorias, el manejo de representantes y cosas así. Más que Chile, creo que el que necesita un resultado positivo ante Perú es Eduardo ”.

Continuidad en duda

Sobre si Eduardo Berizzo podría continuar al mando de la selección chilena ante una eventual derrota ante Perú, Contreras también criticó el trabajo de la federación chilena: “El crédito se le ha dado en el año que trabajé con él en la selección, fuimos compañeros en el Celta de Vigo y no me cabe la menor duda de que es un buen entrenador, trabajador. Lo había comentado ya antes, está faltando un poco más de materia prima y eso habla claramente de la poca eficacia que ha tenido tanto nuestra federación nacional con los torneos locales, con las divisiones menores”.

“Claramente si el resultado no es positivo, estoy más que seguro que se le espera hasta Venezuela, pero si las cuestiones no se dan de esa manera, ya se están barajando nuevos nombres, que es ya es lamentable para un cuerpo técnico. Eduardo sería muy cuestionado siga en caso no consiga un resultado positivo ante Perú ”, afirmó Contreras.

En tanto a los números de Eduardo Berizzo al mando de la ‘Roja’, cabe destacar que ha dirigido 11 encuentros amistosos (tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas) y dos por Eliminatorias (una derrota y un empate). En esta fecha doble se medirá ante Perú como local y ante Venezuela de visita.





