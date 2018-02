Paolo Hurtado ve a Christian Cueva como su competencia directa en la Selección Peruana. De hecho, ‘El Caballito’ quiere dejar de ser el eterno suplente y arrebatarle el puesto a ‘Cuevinha’, que no fue considerado por el técnico de Sao Paulo en los primeros partidos del año, debido al problema que el futbolista arrastra con la dirigencia e hinchada brasileña.

Sin embargo, Hurtado, que es de los pocos peruanos en el extranjero con continuidad en su club, puso paños fríos a la situación y aseguró que Cueva superará el mal momento que arrastra y hasta lo ve jugando el Mundial Rusia 2018.

“No tiene nada que ver el hecho de que Christian no haya jugado con que no pueda ser convocado para el Mundial, todavía falta alrededor de 3-4 meses para que comience la copa. Eso no le resta mucho, va a estar bien", dijo Hurtado a RPP Noticias.

Por otro lado, el exjugador de Alianza Lima reveló que pudo marcharse de Vitória Guimarães a inicios de año, pero decidió quedarse para ser considerado titular y, así, no poner en riesgo su convocatoria de cara al Mundial.

“Necesitamos llegar al quinto lugar para ir a Europa League. Además, la continuidad para llegar al Mundial es importante, por eso opté por quedarme aquí pero uno nunca sabe lo que pueda pasar más adelante”, concluyó.

