Una noticia que cayó muy bien en la Selección Peruana fue el regreso, con gol, de Paolo Hurtado en Unión Española de Chile. El ‘Caballito’ superó una dura prueba de vida, la misma que lo fortaleció, siempre siendo acompañado por al apoyo de sus seres queridos. Incluso, el mediocampista dio detalles de la comunicación que tuvo, hace unos días, con Ricardo Gareca.

“El profesor me llamó y me dijo que estaban pendiente de mí, que siempre lo estuvieron y que era una linda oportunidad para poder volver a hacer lo que más me gusta. Lo tomaron muy bien y ahora solo queda trabajar y volver al nivel que tenía antes”, sostuvo el jugador de Unión Española de Chile.

Por otro lado, Paolo Hurtado reconoció que estuvo preparándose para volver por todo lo alto. Además, sigue dejándolo todo en cada entrenamiento para volver a ser parte del universo de jugadores convocables para la Selección Peruana, elenco que se jugará, el próximo 13 de junio, su clasificación al Mundial.

“Me siento bien, me he preparado para esto, para volver. Vengo entrenando hace mucho tiempo y el club me ayudó mucho en el tema de la preparación, ya que venía de una lesión muy larga. Ahora que he vuelto a jugar, voy a hacer todo lo posible para volver a la Selección Peruana, que es lo que quiero”, agregó en diálogo con GOLPERU.

Cabe destacar que Paolo Hurtado se reencontró con el gol tras poco más de año y medio. La última vez que el jugador había anotado había sido el 26 de noviembre del 2020, cuando era parte del Konyaspor de Turquía. Aquel día, el peruano firmó una ‘hat-trick’ en la victoria por 7-0.

El fallecimiento de su madre fue un duro golpe de vida para el ‘Caballito’, pero él supo cómo convertirlo en una motivación para seguir superándose día a día, demostrándole al ser que más ama que sus enseñanzas seguirán siendo puestas en práctica para regalarle muchas alegrías y goles.





