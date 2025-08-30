La Selección Peruana continúa ajustando detalles de cara a sus últimos compromisos en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y una de las grandes novedades en la nómina de Óscar Ibáñez es la inclusión de Piero Cari. El mediocampista de apenas 18 años, que en días anteriores había sido sparring, dio el salto al primer equipo y ahora vivirá desde dentro lo que significa defender la camiseta nacional en instancias oficiales, esperando poder sumar sus primeros minutos ya sea ante Uruguay, o ante Paraguay.

El volante de Alianza Lima fue convocado en los últimos días, en lo que representa un paso importante dentro de su corta pero prometedora carrera. Su presencia no solo genera expectativa entre los hinchas ‘blanquiazules’, sino también en el comando técnico de la ‘Bicolor’, que lo ve como una apuesta a futuro en ese esquema de cambio generacional que quiere dejar Ibáñez.

Consciente de lo que significa este primer llamado, Cari no dudó en transmitir su emoción. “De verdad que es un sentimiento muy grande entrenar con la ‘Bicolor’. Es muy especial representar esta camiseta que tengo puesta. Me siento muy orgulloso y feliz”, expresó en declaraciones compartidas por la Federación Peruana de Fútbol.

Piero Cari lleva 16 partidos jugados en el año: 11 por Liga 1, 4 por Copa Libertadores y 1 por Copa Sudamericana. (Foto: Club Alianza Lima)

Desde el entorno de la Selección también se resaltó la importancia de integrar a jóvenes talentos. Ibáñez explicó que esta convocatoria tiene como objetivo brindar a jugadores como Cari una primera aproximación a la dinámica de la selección mayor. “Queremos darle visibilidad a estos chicos y la experiencia de vivir el modo selección, ese modo que tanto cuidamos y queremos para quienes se vienen abriendo a ese paso”, remarcó el entrenador.

La inclusión del mediocampista también se entiende como parte de una estrategia a largo plazo, donde las nuevas generaciones van siendo incorporadas de manera progresiva. Cari ingresa también en esta lista final, supliendo algunas ausencias en el ataque y con la posibilidad de mostrar un mejor nivel para aumentar su oferta en el exterior.

El mediocampista se suma así a una lista de jóvenes que vienen recibiendo su primera oportunidad en la ‘Bicolor’, como será el caso también de Jairo Concha, Kenji Cabera, Erick Noriega -que en su caso ya debutó- y que buscarán consolidarse en una nueva generación.

Los números de Piero Cari esta temporada

En lo que va de la presente campaña, Cari ha logrado disputar 16 partidos con Alianza Lima, entre todas las competiciones, aportando con dos asistencias. El futbolista de 18 años tiene contrato vigente hasta diciembre del 2027, por lo que cualquier club que quiera contar con el talento del tacneño, deberá pagar una cláusula de salida que se espera aumente su cifra debido a la alta demanda que podría generar en los próximos meses.

Si bien no hay oferta concreta, una noticia que también le cayó como anillo al dedo a Piero Cari y su entorno, fue la de conocerse que hay un posible acercamiento entre el volante de Alianza Lima y Bayer Leverkusen, uno de los equipos protagonistas de la Bundesliga. Un scout peruano fue el encargado de llevar toda su información y habría interesado en el equipo alemán.

