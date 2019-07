Con Kevin Quevedo y Mauricio Montes: el once bicolor para el debut ante Uruguay en los Panamericanos Lima 2019 [FOTOS]

Perú vs. Uruguay | EN VIVO | EN DIRECTO | VER LATINA TV | MOVISTAR DEPORTES | ONLINE | LIVE HD | VER GRATIS |La Selección Peruana Sub 23 jugó su último amistoso de cara al duelo ante Uruguay por los Juegos Panamericanos. Ecuadro fue el rival y Nolberto Solano definió el once que arrancará en el debut ante Uruguay. El 4-2-3-1 no se toca por nada del mundo. El letal ataque por las bandas es la principal característica de lo que veremos en el torneo panamericano. La Selección Peruana Sub 23 quiere debutar ante un duro rival que le ganó a la reserva de Sporting Cristal en duelo amistoso. El plantel concentra desde el jueves en la Videna, en busca de hacer realidad su sueño. Ojo, este equipo será la base para el preolímpico del próximo año, clasificatorio a Tokio 2020. Que en Lima se dé el primer paso.

Son ocho equipos los que busquen ganar el oro en Lima 2019. Perú integra el Grupo B junto a Uruguay, Jamaica y Honduras. Mientras que en el Grupo A están Argentina, México, Ecuador y Panamá.



El partido entre Perú vs. Uruguay, está programado para el lunes 29 de julio a partir de las 8:30 p.m. en el estadio de la Universidad Mayor de San Marcos.

Foto: FPF / Video: América

A dos días del esperado debut de Perú en los Panamericanos , 'Ñol' ya tendría al equipo titular que saldrá a la cancha con Mauricio Montes como delantero.

Cabe destacar que después del duelo amistoso de la 'bicolor' ante Ecuador, que se llevó a cabo el jueves pasado, Gianfranco Chávez sufrió un esguince en el hombro derecho y es posible que sea desconvocado.

El DT y su comando técnico decidieron esperar la evolución del jugador de Sporting Cristal hasta hoy al medio día. En caso de no ver una mejora, Jefferson Portales de San Martín sería llamado a vestir la 'blanquirroja'.

El efecto que genera André Carrillo en el fútbol árabe. (Video: América TV)

►Ricardo Gareca: "Paolo Guerrero caería muy bien en Boca Juniors"

►Están listos: Uruguay goleó a Sporting Cristal previo a duelo con Perú por los Panamericanos 2019

►¡Atención, Gareca! Iván Santillán marcó su primer gol en la Liga MX con estupenda maniobra [VIDEO]

►Perú vs. Uruguay: fecha, hora y canales de transmisión del debut de la Selección Sub 23 en los Juegos Panamericanos 2019