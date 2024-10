Luego del triunfo el pasado viernes frente a Uruguay, la Selección Peruana renovó las ilusiones de poder alcanzar un cupo al próximo Mundial y, de esta manera, llegó a Brasil con el objetivo de seguir sumando para acercarse a los puestos de clasificación; sin embargo, la derrota por 4-0 vuelve a llenar de dudas al equipo para todo lo que se viene. Por esta razón, Juan Carlos Oblitas, director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se pronunció para respaldar el trabajo del técnico Jorge Fossati.

“Esto ni se discute. Nosotros no somos gente que cambia de opinión de un día para otro. Y si ustedes me dicen que por ejemplo yo me tengo que ir mañana y con eso clasifica el Perú, yo me voy mañana. Es así esto. Seamos conscientes que acá estamos todos para dar la cara hasta el final”, afirmó Oblitas en declaraciones a ATV.

El exfutbolista y técnico de la Bicolor también abordó la posibilidad de reprogramar el partido en casa y la disponibilidad del Estadio Nacional para el choque contra Chile. “Normalmente tenemos el viernes. Ya es un tema que lo tiene que disponer el cuerpo técnico. Tenemos previsto el Nacional. Hay un tema que lo está viendo administración. Ojalá que sea en el Nacional. Normalmente lo tenemos en el Nacional. Hay que ver la recuperación del campo luego de estos eventos que hay de artistas”, explicó.

Por otro lado, Oblitas remarcó la importancia de conseguir victorias en casa para mantener vivas las esperanzas de clasificación al Mundial. “La idea no es que tengamos éxito en un par de partidos más, la idea es que ganemos los partidos de locales. Si no ganamos los partidos de locales, es poco probable que luchemos un puesto para la clasificación, por lo menos el repechaje”, señaló.

Finalmente, el ‘Ciego’ recordó que, en las dos últimas ediciones de las Eliminatorias, la selección había comenzado con pocos puntos y logró remontar en la recta final. “No olvidemos que, en las anteriores Eliminatorias, el equipo llegaba con pocos puntos y en la fase final remontaba. Yo particularmente, desde mi punto de vista, no hay margen de error, sobre todo cuando juguemos de local”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana?

El próximo partido de Perú será ante Chile en el Estadio Nacional de Lima, por la jornada 11 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El compromiso está programado para jugarse el viernes 15 de noviembre desde las 8:30 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un apasionante ‘Clásico del Pacífico’. Ambas selecciones necesitan los puntos para seguir luchando por el cupo al repechaje.

Para completar la fecha doble de noviembre de 2024, el equipo dirigido por Jorge Fossati recibirá a Argentina en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires. El encuentro ante los argentinos se disputará el martes 19 de noviembre desde las 7:00 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un choque bastante complicado ante la vigente campeona del mundo.





TE PUEDE INTERESAR