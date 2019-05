¿Quiénes deberían conformar la zaga de la Selección en la Copa América?

En un mundo perfecto para la Selección Peruana, Alberto Rodríguez nunca se lesionaría y Carlos Zambrano controlaría mejor su temperamento. Y ambos, claro, serían piezas claves en la defensa del equipo nacional. En la actualidad, los dos pasan por momentos distintos en sus carreras y mientras uno parece alejarse cada vez más de la blanquirroja, el otro espera tener un retorno triunfal en la Copa América.

Pocos pueden negar que el ‘Mudo’ es probablemente el mejor central que ha tenido Perú en los últimos 20 años. Es anticipador, rápido (Kylian Mbappé le puede ganar en velocidad a cualquier jugador del mundo), tiene buen juego aéreo pese a no ser un zaguero ‘gigante’ (mide 1.82 m.), y en la marca, con su fuerza y ubicación, es garantía. Su gran problema siempre han sido las lesiones, las cuales no le han permitido tener continuidad. Por eso, pese a los esfuerzos del equipo médico de la selección, no entró en la lista de 40 futbolistas para la Copa América que dio Ricardo Gareca.

Carlos Zambrano, por su parte, debutó en la Selección Peruana en 2008 y rápidamente se volvió titular. Su mayor virtud -y su peor defecto- es su fuerte temperamento. Este siempre fue útil y se le elogió al momento de desenvolverse en la cancha, al marcar rivales con firmeza y por no ‘arrugar’ cuando había que poner la pierna fuerte. Sin embargo, muchas veces se dejaba llevar por su carácter, sufriendo expulsiones absurdas y recibiendo tarjetas amarillas innecesarias. Cómo olvidar la roja ante Chile en la Copa América 2015 y la amarilla ante Venezuela en 2016 (su último partido con la blanquirroja), que le costó una fecha de suspensión en un momento crítico de las Eliminatorias.

Carlos Zambrano fue expulsado ante Chile en la Copa América 2015. (Foto: AFP) Carlos Zambrano fue expulsado ante Chile en la Copa América 2015. (Foto: AFP) GEC

Eso, acompañado a supuestos temas disciplinarios, le costaron no volver a ser convocado por Ricardo Gareca. Sin embargo, hace unas semanas fue visitado por miembros del comando técnico del ‘Tigre’, por lo que su regreso parecía un hecho y, finalmente, fue confirmado esta tarde, cuando la lista preliminar fue publicada.

Luego de dos temporadas sin continuidad, esta temporada en el Basilea de Suiza ya tiene siete partidos -seis como titular- y marcó un gol tras un buen cabezazo. Pero el último fin de semana sufrió una expulsión por una entrada fuerte con el codo levantado, lo cual genera dudas si realmente ha sabido controlar su vehemencia.

Eso lo tendrá que evaluar Gareca, pero, lo que queda claro y es innegable es la experiencia de Carlos Zambrano. El ‘León’ ha jugado 43 partidos en la selección y ha anotado cuatro veces. En la ‘era Gareca’, jugó 14 partidos y no marcó. Su último partido fue el 24 de marzo de 2016, en el empate 2-2 ante Venezuela, en Lima.

Carlos Zambrano anotó en el triunfo del Basilea sobre Zurich en la liga suiza. (Foto: Twitter)

De raza celeste



Junto a Zambrano, también están en la lista Alexander Callens, Miguel Araujo, Anderson Santamaría, Luis Abram y Gianfranco Chávez, quien vive su primer llamado a la selección mayor.



Chávez, zaguero de 20 años de Sporting Cristal, jugó en la Sub 20 en 2017 y fue titular en cuatro partidos. Debutó con los celestes ese año, pero apenas jugó 70 minutos en dos partidos entrando desde la banca. En 2018 jugó un partido y, sin oportunidades, fichó por Deportivo Coopsol y en Segunda logró continuidad: jugó 10 partidos, todos como titular, y marcó 10 goles.

Este año volvió a Sporting Cristal y aunque muchos no lo tenían mapeado, pronto se metió al bolsillo a los hinchas celestes. Previo a un partido ante Alianza Lima, Renzo Revoredo, usual titular, se lesionó y Claudio Vivas depositó su confianza en Chávez. Era su oportunidad y no la desaprovechó. Estuvo impecable en la zaga y dio la asistencia para el gol cervecero. Fue la figura del partido.

Gianfranco Chávez fue la figura en el partido ante Alianza Lima, por la tercera fecha del Torneo Apertura 2019.

Desde entonces, jugó siete partidos en el torneo local -todos como titular- y cuatro en la Copa Libertadores -también desde el arranque-, y además de hacerla de defensa central, también alternó como lateral derecho. Por su juventud, pareciera fijo para quedar fuera de la lista final para la Copa América, pero su versatilidad podría darle una ventaja.

Otra opción que asoma es Luis Abram, quien ha tenido continuidad en Vélez Sarsfield. Además, también juega por izquierda, y eso incrementa sus chances de quedar en la lista final.

Dupla mundialista



La zaga titular en el Mundial Rusia 2018 fue Alberto Rodríguez con Christian Ramos. Durante el partido con Francia, el ‘Mudo’ se lesionó y Anderson Santamaría saltó a la cancha. Terminó el partido y Gareca repitió la dupla ante Australia. Y no decepcionaron.



Perú Perú ganó un partido en el Mundial, ante Australia. (GEC) GEC

Tras el Mundial, ambos cambiaron de club. A la ‘Sombra’ le costó adaptarse al fútbol árabe y, al no tener continuidad, llegó este año a Melgar, donde ha jugado ocho partidos en el campeonato local y cinco en la Copa Libertadores. Sin embargo, aunque ha cumplido, no ha destacado como se esperaba. Y cabe destacar que no fue considerado en la lista de convocados para los amistosos ante Paraguay y El Salvador, que se jugaron en marzo.

Por su parte, Santamaría también cambió de equipo -se fue a Atlas- y también gozó de minutos, aunque, al igual que Ramos, no destacó, pese a que anotó dos tantos en la temporada, en 15 partidos como titular. Igual, siguió siendo frecuente en los llamados de Ricardo Gareca.

Anderson Santamaría llegó a Atlas tras el Mundial, luego de un paso por Puebla. (Foto: captura de video)

Fieras al ataque



Miguel Araujo es otro que parte con chances de ser titular, pero la poca continuidad en los últimos meses en Talleres de Córdoba podría jugarle en contra. Sin embargo, con la selección siempre ha respondido.



Alexander Callens también ha sido incluido en la lista de 40 jugadores, pero no es usualmente convocado. Al parecer, pese a que tiene continuidad en el New York City de la MLS, no es del total agrado del entrenador de Ricardo Gareca. A su favor, y de Miguel Araujo, ambos conformaron la última dupla titular de la selección peruana (ante El Salvador). Aunque no tuvieron mucho trabajo (los centroamericanos llegaron dos veces y anotaron), ese partido le debe haber servido a Ricardo Gareca para sacar conclusiones.



Perú cayó 2-0 ante El Salvador en amistoso. (Foto: AFP)

El 30 de mayo Ricardo Gareca presentará la lista de 23 convocados para la Copa América y dos de los seis convocados como centrales quedarían fuera de lista. Y luego, deberá decidir a la dupla titular para el certamen internacional.



Si Gareca decide apostar por la experiencia, el ‘muro’ blanquirrojo estaría formado por Carlos Zambrano y Christian Ramos. Si el ‘Tigre’ decide mantener el la zaga del Mundial, Ramos haría dupla con Santamaría. En la última fecha FIFA, ante Paraguay jugaron Miguel Araujo y Luis Abram, y frente a El Salvador, lo hicieron Araujo y Callens (en ambos partidos Santamaría estuvo en la banca). Y si Gareca apuesta la proyección, entonces Gianfranco Chávez podría ser el ‘tapadito’ para la Copa América. El ‘Tigre’ tendrá sin duda una difícil tarea, pero, sabemos que tomará la decisión correcta.



► Selección Peruana: estamos a un mes del debut en la Copa América de Brasil 2019 [INFOGRAFÍA]



► Selección Peruana: Beto Da Silva, Anderson Santamaría y Edison Flores entrenan en la Videna [VIDEO]



► Selección Peruana: conoce los precios de las entradas para los amistosos ante Costa Rica y Colombia