La jornada que marcó un antes y un después para la Selección Peruana en las Eliminatorias Sudamericanas terminó dejando más que un marcador adverso. El equipo nacional no solo se despidió oficialmente de la posibilidad de llegar al próximo Mundial, sino que además quedó expuesto ante la mirada internacional por el bajo nivel mostrado en Montevideo, donde la contundencia de Uruguay contrastó con las carencias de la ‘bicolor’ en ese 3-0 que lo único que hizo fue hundirlos de manera definitiva en la tabla de posiciones.

A raíz de ello, la prensa extranjera no tardó en reaccionar y expresar su análisis sobre lo ocurrido en el Estadio Centenario. Distintos medios de la región señalaron la fragilidad del conjunto dirigido por Óscar Ibáñez, haciendo hincapié en cómo el 3-0 reflejó de manera clara la diferencia de jerarquía entre ambos equipos.

Además también pudo subrayar la magnitud del golpe que significa para el fútbol peruano esta eliminación. Uno de los comentarios más duros, pero acertados, fue el de el Diario Olé, que rescató la mejoría que tuvo el equipo de Bielsa frente al conjunto peruano. “Dueño absoluto del trámite... con intensidad, presión alta y una voracidad QUE ASFIXIÓ A PERÚ”, fue lo que comentó el medio.

Así retrató el partido el Diario Olé de Argentina.

Por su parte, el Clarín de Argentina, también resalto la perspicacia del equipo que tuvo a Giorgian de Arrascaeta encendido de principio a fin y con mucha facilidad de movimiento por la poca marca que generó el cuadro ‘bicolor’. “Uruguay necesitó un gol más para no sufrir aprietos ante LA DEBIL FORMACIÓN PERUANA, YA FUERA DEL MUNDIAL”, se lee en el informe.

"Una débil formación peruana", fue lo que escribió El Clarín de Argentina.

TyC Sports también informó sobre la eliminación de Perú.





"Perú se suma a Chile como la segunda selección eliminada", se comentó en La Tercera de Chile.





Diario AS de Chile resaltó el récord negativo que tuvo Perú al no marcar goles.









