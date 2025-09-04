Después de algunos meses de incertidumbre, por fin tendremos una nueva jornada de Eliminatorias Sudamericanas, con miras a lo que será el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Este jueves 4 de septiembre se disputará la fecha 17 y, al cierre del día, tendremos algunos cupos definidos con el boleto directo, además de la incertidumbre por conocer el destino de la Selección Peruana en esta recta final del proceso.

Hay que considerar que tendremos cuatro partidos en simultáneo, a disputarse desde las 6:30 p.m. (horario peruano). El primero de ellos será en el Estadio Mâs Monumental, donde Argentina, ya clasificada a la justa mundialista para defender su título, recibirá a su similar de Venezuela. Este encuentro marcará el último cruce por Eliminatorias para Lionel Messi en su país.

A la misma hora, pero en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquismo, Colombia hará lo propio frente a Bolivia. De ganar, sumado a otras combinaciones, el combinado cafetero podría asegurar su boleto directo al Mundial, por lo que los dirigidos por Néstor Lorenzo saldrán con todo para apabullar a los altiplánicos.

En el Estadio Defensores del Chaco también tendremos un compromiso de suma importancia. Paraguay y Ecuador se verán las caras desde las 6:30 p.m., con el aliciente de que si los de Gustavo Alfaro se imponen en casa, asegurarán su pasaje a la Copa del Mundo norteamericana. Recordemos que los de Sebastián Beccacece clasificaron en la jornada pasada tras empatar con Perú en Lima.

Por el lado de la Selección Peruana, a la misma hora visitará a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo. Si bien no hay razones futbolísticas para creer que la ‘Blanquirroja’ está en condiciones de imponerse en suelo charrúa, el comando técnico de Óscar Ibáñez todavía cree que es posible. ¿Habrá un milagro?

Finalmente, a las 7:30 en Río de Janeiro, Brasil hará de local frente a Chile en el Estadio Maracaná. Los de Carlo Ancelotti ya están clasificados al Mundial del próximo año, por lo que un triunfo en casa solo sentenciará el destino de la ‘Roja’, que ya no tiene a Ricardo Gareca en el banquillo y por el momento mantiene a Nicolás Córdova como entrenador interino.

Partidos de la fecha 17 de las Eliminatorias 2026:

Fecha Hora Partido Estadio 04/09 6:30 p.m. Argentina vs. Venezuela Mâs Monumental 04/09 6:30 p.m. Colombia vs. Bolivia Metropolitano Roberto Meléndez 04/09 6:30 p.m. Paraguay vs. Ecuador Defensores del Chaco 04/09 6:30 p.m. Uruguay vs. Perú Centenario 04/09 7:30 p.m. Brasil vs. Chile Maracaná

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Argentina 16 11 2 3 28 9 19 35 2 Ecuador* 16 7 7 2 13 5 8 25 3 Brasil 16 7 4 5 21 16 5 25 4 Uruguay 16 6 6 4 19 12 7 24 5 Paraguay 16 6 6 4 13 10 3 24 6 Colombia 16 5 7 4 19 15 4 22 7 Venezuela 16 4 6 6 15 19 -4 18 8 Bolivia 16 5 2 9 16 32 -16 17 9 Perú 16 2 6 8 6 17 -11 12 10 Chile 16 2 4 10 9 24 -15 10

*Ecuador comenzó las Eliminatorias con una penalización de 3 puntos por la resolución del caso de Byron Castillo y la especulación de su falsificación de documentos sobre su partida de nacimiento.

