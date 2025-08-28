El calendario de la Selección Peruana continúa siendo un tema que despierta mucha atención en los hinchas, sobre todo en este momento donde la ilusión por el Mundial del 2026 se ha esfumado y el camino apunta hacia un nuevo proceso. Con la mira en lo que será la Copa del Mundo del 2030, el equipo nacional comandado por Óscar Ibáñez, busca rivales que le permitan crecer y probar jugadores para un nuevo proceso. En ese contexto, recientemente salió a la luz que hubo una invitación para un amistoso internacional que pudo haberse jugado en octubre, pero que finalmente no se llevará a cabo.

El periodista deportivo Kevin Pacheco reveló que la Federación Peruana de Fútbol recibió una invitación formal por parte de la Selección de Uzbekistán, con miras a disputar un partido en la próxima fecha FIFA. Se trataba de una opción distinta, que le hubiera dado a la ‘Bicolor’ la posibilidad de enfrentarse a un equipo asiático poco habitual en el historial de duelos de Perú.

Sin embargo, según la misma información, la respuesta de la FPF fue negativa. El encuentro no se concretará y, en su lugar, se priorizan otras alternativas. Todo indica que la decisión pasó por un análisis de conveniencia deportiva y logística, pensando no solo en el corto plazo, sino también en el rumbo del nuevo proceso.

Óscar Ibáñez dirigiría los dos amistosos de Perú tras las Eliminatorias 2026. (Foto: FPF)

La consigna de la dirigencia y del comando técnico es que los próximos amistosos de la Selección Peruana se jueguen en Estados Unidos. La idea es aprovechar la presencia de una gran comunidad peruana en ese país y, al mismo tiempo, disputar partidos en estadios de alto nivel, con rivales que representen un desafío mayor.

De hecho, lo que se viene trabajando es que en la fecha FIFA de octubre se disputen dos compromisos, ambos en territorio estadounidense. Según lo adelantado, como mínimo uno de esos rivales sería una selección sudamericana, lo que permitiría medir fuerzas en un contexto más cercano a las Eliminatorias que volverán más adelante.

Este tipo de decisiones reflejan la intención de darle un nuevo aire al equipo. La etapa de los amistosos ya no se piensa únicamente como partidos de preparación, sino como pruebas estratégicas para saber en qué punto está la ‘Blanquirroja’ frente a rivales de peso.

Vale recordar que en los últimos años, Perú ha tenido experiencias importantes enfrentando a combinados europeos y sudamericanos en partidos de preparación. Sin ir muy lejos, se jugaron amistosos contra Alemania y Países Bajos, además de choques ante Chile, México y otros clásicos de la región.

Por ahora, lo concreto es que Uzbekistán se queda fuera de los planes de la Selección Peruana. El camino apunta a Estados Unidos y a la posibilidad de probar al plantel frente a oponentes más conocidos, en un escenario que también servirá para acercarse nuevamente a la hinchada peruana en el extranjero.

