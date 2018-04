Selección Peruana: Renato Tapia y el 'problemón' que tiene para llenar su álbum en Holanda

No solo basta con tener dinero para completar el álbum oficial del Mundial. Llenar la colección que todos quieren tener toma trabajo y también depende de cuántos amigos tienes cerca para intercambiar figuritas. ¿No lo creen? Entonces pregúntenle al volante de la Selección Peruana , Renato Tapia.

El jugador del Feyenoord contó en Instagram que en Holanda no tiene con quien cambiar sus repetidas y por eso ofreció varios premios a quienes lo ayuden con su problema.

"Muchachos, coleccionando el álbum aquí en Rotterdam me doy cuenta de que no tengo cómo ni con quién cambiar figuritas 😅, así que hago un pedido a la gente peruana para que me ayude con las 30 que me faltan", dijo el volante.

"Si llegas a conseguir todas las figuritas de uno de los grupos, sube una foto en mi post de Facebook (link en mi bio) y automáticamente estarás participando de un sorteo. ¡Entre los que las puedan conseguir sortearé dos camisetas autografiadas de la Selección Peruana y unos chimpunes! ¡Ayúdenmeeee!", complementó Tapia.

El capitán del futuro puede con los más 'bravos' dentro del campo de juego, pero le falta ayuda para llenar su álbum. Bueno, ojalá lo consiga pronto y comience a meterse de lleno en el Mundial.