La selección peruana quedó eliminada del Sudamericano Sub-17 que se disputa en Paraguay, luego de una campaña muy complicada en la fase de grupos. El equipo dirigido por Renzo Revoredo no logró sumar puntos en el torneo y terminó último de su grupo, recibiendo además la mayor cantidad de goles entre las selecciones participantes.

La ‘bicolor’ formó parte del Grupo B junto a Brasil, Argentina, Bolivia y Venezuela en un campeonato que otorga cupos para el Mundial Sub-17. Sin embargo, los resultados no acompañaron al combinado nacional, que no logró victorias en el grupo y quedó eliminado del certamen.

Tras la eliminación, el técnico Renzo Revoredo asumió la responsabilidad por el rendimiento del equipo y reconoció que no logró sacar el máximo nivel de sus dirigidos en los partidos decisivos del certamen. “Al final el responsable soy yo, porque siento que no pude hacer que el equipo rinda a la hora de la hora, cuando valen los puntos para la liguilla”, señaló.

El exdefensor también expresó su preocupación por el nivel competitivo mostrado por la selección durante el campeonato, asegurando que el problema va más allá de un solo partido. “Más allá de las críticas, lo que más me preocupa es que no hemos competido, no solamente ahorita”, comentó.

Revoredo además analizó la realidad del fútbol juvenil en el continente y advirtió que la diferencia con otras selecciones se viene ampliando con el paso del tiempo. “La brecha se va haciendo más grande. Tenemos que partir desde saber nuestra realidad”, agregó el estratega nacional.

Pese al resultado negativo, el entrenador destacó el trabajo realizado durante la preparación del equipo y aseguró que ahora corresponde analizar todo el proceso para aprender de los errores. “Primero tenemos que terminar de evaluar toda la preparación. Creo que se ha hecho lo mejor posible, independientemente de que no se consiguieron los resultados”, sostuvo.

Finalmente, Revoredo también se refirió a las falencias estructurales del fútbol formativo en el país y defendió al grupo de futbolistas que integró la selección. “Estos chicos son lo mejor que tenemos en la categoría. De repente me pude haber equivocado en uno o dos, pero eso no cambiaría mucho el resultado final”, concluyó

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