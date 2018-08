Ricardo Gareca: estas son las declaraciones de Alexander Callens que habrían incomodado al 'Tigre'

Corto circuito. Ricardo Gareca le confesó a Depor algunas de las razones por las que no convocó a Alexander Callens a la Selección Peruana , a pesar de su buen momento, dando como principal motivo unas declaraciones que el defensa nacional tuvo hace un tiempo para un medio internacional.

"Él ( Ricardo Gareca) nunca me dio una razón por la que no soy convocado, pero tengo que ser realista y respetar el hecho de que ciertos entrenadores tienen sus preferencias y los otros muchachos están jugando bien. Así que si no me llama ahora, probablemente nunca lo hará", había señalado el defensa de New York City a Sports Illustrated (en octubre de 2017).

¿Ricardo Gareca se incomodó por unas declaraciones de Alexander Callens?



Ricardo Gareca indicó que el llamado a la Selección Peruana no solo depende del momento futbolístico de un deportista, sino también de otros factores como el compromiso y el deseo mostrado para defender a la bicolor.

A pesar del mal episodio vivido, el 'Tigre' confía en un posible llamado del defensa nacional que milita en la MLS, aunque todo dependerá en que consiga cumplir con todo lo que el técnico argentino pone como requisito para convocar a un jugador.

" Alexander Callens me parece que es un jugador que se sostiene en una liga importante. Lo hemos seguido siempre y lo seguimos haciendo. Entendemos que va a tener muchas posibilidades de estar en la Selección Peruana", aseguró Ricardo Gareca.

