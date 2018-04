Selección Peruana en Rusia 2018: ¿cómo hay que jugarle a Francia? Christian Cueva responde

Los tres rivales que esperan a la Selección Peruana en el Mundial Rusia 2018 son importantes, pero enfrentar a Francia tiene un sabor especial. El duelo ante los 'galos' es esperado con especial emoción por Christian Cueva y el volante ya sabe cómo enfrentarlos.

“Ya enfrentamos a Brasil y Argentina en una competencia muy dura como fueron las eliminatorias. Tenemos ese equipaje", dijo Christian Cueva en una entrevista con Globo Esporte, diario de Brasil.

"Enfrentar a Francia en una Copa del Mundo será muy lindo, pero tenemos que hacerlo con personalidad y ganas de vencer. Será importante para Perú ganar un partido de Copa del Mundo y avanzar. Es lo que soñamos", añadió.

Christian Cueva afirmó que todos hablaban de que no sería posible alcanzar la clasificación. "Pero luchamos, nos concentramos, trabajamos. Ricardo Gareca en todo momento nos estimulaba diciendo que teníamos talento y que éramos buenas personas", contó el jugador de Sao Paulo.

"La mentalidad de él, de ganador nos contagió mucho. Somos ganadores porque conseguimos estar en ligas fuera del Perú o fuertes en el fútbol del país, somos perseverantes, pero él nos llevó a tener la cabeza más fuerte", añadió el jugador.

En el Mundial Rusia 2018 la Selección Peruana enfrentará el 16 de junio a Dinamarca (11 a.m. hora peruana), 21 de junio a Francia (10 a.m. hora peruana) y el 26 de junio a Australia (9 a.m. hora peruana).

