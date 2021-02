La Selección Peruana tiene luz verde para arrancar con su preparación, con miras a los cotejos frente a Bolivia y Venezuela, por las Clasificatorias a Qatar 2022. Ricardo Gareca viene trabajando con su comando técnico para ver quiénes podrían ser los convocados para estos duelos.

Santiago Ormeño es uno de los jugadores que ha sumado puntos para ser considerado en la Selección Peruana. Su último triplete con Puebla en el choque ante Juárez ha dejado encantado a más de uno, por lo que su nombre está en carpeta para un posible llamado.

Esta noticia entusiasma al delantero, según confirmó su padre a Somos de Primera, aunque no exista una carta oficial. “Desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) nunca lo han llamado. Él ya declaró que quisiera ir a la selección. Le comenté que vi la conferencia de Gareca y me dice ‘no hay nada nuevo, nadie me ha contactado’. Espera la oportunidad”, sostuvo.

Esto deja abierta la posibilidad de que elija jugar por México, elenco que también le habría echado el ‘ojo’ para la fecha doble de amistosos FIFA contra Gales y Costa Rica. De acuerdo con Medio Tiempo, el ‘Tata’ Martino también lo tendría en mente, sobre todo, ante la falta de centrodelanteros a disposición para los duelos de marzo.

Lo cierto es que, pese al interés y el buen momento del jugador, Ricardo Gareca maneja un escenario para que el atacante sea seleccionado. Y es que, el ‘Tigre’ está a la espera de la recuperación de Paolo Guerrero, quien sufrió una lesión en el ligamento cruzado (ya está entrenando con Inter), y Jefferson Farfán, quien tuvo una limpieza de cartílago en la rodilla izquierda.

En caso ambos jugadores (o uno de ellos) no se encuentren aptos para que se sumen a la convocatoria de las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias, el DT de la bicolor optaría por llamar a Santiago Ormeño. Por lo pronto, el ‘Depredador’ ya retornó a los trabajos habituales con Inter y la ‘Foquita’ trabaja en la Videna. Queda esperar.





