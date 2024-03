“Es lo que vamos a plantear de entrada como posibilidad de distribución de los jugadores adentro de la cancha. Como ya he explicado muchas veces, para nosotros lo esencial es la idea general que se puede llevar a cabo con distintos sistemas. Ahora, si me dan para elegir, este es el sistema que me gusta más. No estricto, no tiene por qué ser 3-5-2, de hecho en todos lados he modificado el sistema en distintos momentos y en distintas situaciones”, expresó Fossati cuando le consultaron sobre la alineación. En ese sentido, y tras conocer la lista de convocados, Depor analizó qué opciones tiene el DT para aplicar su dibujo táctico en la selección.

Esta es la lista de convocados de Fossati para los amistosos ante Nicaragua y República Dominicana.





La defensa está casi definida

Exceptuando el arco, donde la titularidad de Pedro Gallese no está en discusión, conformar la línea de tres defensores no supone un problema para Fossati. De hecho, el técnico tendría claro a qué jugadores utilizar para ocupar esa zona. Aldo Corzo es su principal opción como stopper por derecha, ya que es un futbolista que conoce el puesto a la perfección, lo dirigió el año pasado en Universitario y entiende la idea del entrenador. No solo ocuparía esa posición, también sería el líder de la defensa y el encargado de potenciar a sus compañeros, quienes no están tan acostumbrados a esa dinámica como él.

Como stopper por izquierda, Alexander Callens aparece como una alternativa sensata. El defensor del AEK Atenas ha jugado algunos partidos en esa posición cuando pertenecía al New York City; pero actualmente se desempeña como zaguero central en línea de cuatro. Lo mismo sucede con Anderson Santamaría, quien podría cumplir la función de líbero y dejar atrás su posición como defensor por derecha. El jugador del Atlas FC también ha cumplido ese rol anteriormente en su equipo y ha demostrado que puede adaptarse a lo que pide el comando técnico. Con ambos, la línea de tres estaría completa; no obstante, Fossati tiene más variantes para ir probando.

El mediocampo y las bandas

Donde hay más trabajo por hacer es en la volante, una zona que necesita equilibrio para sostener el funcionamiento del equipo por el centro y por las bandas. De hecho, Wilder Cartagena sería el mediocampista central, encargado de cortar los circuitos del rival y aportarle marca al colectivo. Pero no estará solo, ya que Fossati suele jugar con dos interiores delante del ‘6′. Allí, las opciones son distintas; sin embargo, por la continuidad que adquieren en sus clubes, Piero Quispe y Sergio Peña estarían un paso adelante del resto de sus compañeros. El jugador de Pumas UNAM es titular en su equipo, ha disputado nueve partidos en el Clausura de la Liga MX y conoce la idea de juego del DT de la selección. Por su parte, el futbolista del Malmö de Suecia es pieza clave en su club, uno de los capitanes y también llamado a liderar este nuevo proceso en la bicolor.

Como carrileros, las opciones son varias. Por derecha, Andy Polo y Luis Advíncula harán una linda y sana competencia por el puesto. La ‘Joya’ es un futbolista que conoce al revés y derecho la función como tal, fue uno de los elementos más importantes para sostener el 3-5-2 en la ‘U’ de Fossati y sacó su mejor versión futbolística cuando el DT estuvo entrenándolo. Por conocimiento y confianza, es un candidato firme a ocupar esa zona. No obstante, ‘Bolt’ es un jugador que le da jerarquía, nivel y ofensiva a la selección. Es cierto que en Boca Juniors no juega como carrilero, sino como lateral, pero se ha desempeñado como extremo por derecha, cumpliendo una función mucho más ofensiva en su equipo. Posee velocidad, despliegue físico y tiene mayor experiencia jugando a este nivel.

Por izquierda, Marcos López puede ser una opción como carrilero, aunque no está acostumbrado a esa función. Ha jugado de lateral izquierdo y de extremo, cumpliendo un papel defensivo y ofensivo según la posición. Tiene juventud, recorrido y velocidad, pese a que su presente no es el mejor en Feyenoord. Y si Fossati no está convencido con él, Joao Grimaldo también es una alternativa para esa zona. El ‘Picante’ juega de extremo en Sporting Cristal, suele recostarse por la banda y hacer diagonales hacia el centro del área. Su reto estará en el recorrido, ya que es clave colaborar en defensa para sostener el equilibrio del equipo.

Un ataque experimentado

En ataque, Fossati ha jugado de dos maneras: con dos centrodelanteros netos o, en su defecto, un delantero y un mediapunta. Si opta por la primera opción, lo más probable es que Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero sean los atacantes en el área contraria, mientras que Alex Valera y José Rivera quedarían a la espera. Pero si elige la segunda alternativa, el ‘Bambino’ seguiría como ‘9′ y a su lado podría estar Edison Flores, de gran presente en Universitario y conocedor de la idea del ‘Flaco’, quien lo dirigió el año pasado en tienda crema. Actualmente, ‘Orejas’ juega en dicha posición en su club, cerca del pórtico rival y con una función mucho más ofensiva. Conoce el rol que debe desempeñar y sería un buen refuerzo para Lapadula.

Por otro lado, también está Bryan Reyna como posibilidad para esa zona. El jugador de Belgrano viene desempeñándose como un mediapunta o enganche en el club argentino, lo que le permitiría adaptarse al esquema de Fossati. Se siente más cómodo jugando unos metros más cerca del arco, rodeado de los volantes y apoyado del centrodelantero. Eso le da libertad para recogerse y encarar, una de sus cualidades más fuertes. Si el DT de la selección quiere usarlo en esa zona, deberá competir por un lugar en el once titular. Eso sí, por la convocatoria del entrenador, es posible jugar con el 3-5-2 y sostenerlo en el tiempo.









