¿Qué harás, 'Tigre'? El cambio de planes cuando Paolo Guerrero se retire de la Selección Peruana [VIDEOS]

“El recambio no es una preocupación para nosotros, tenemos grandes delanteros ”. Así empezó Ricardo Gareca el proceso post Copa América en la que la Selección Peruana fue subcampeona. Y es que a pesar de los buenos resultados conseguidos desde la llegada del ‘Tigre’, al hincha peruano hay algo que no lo deja dormir y es, precisamente, el gol. Por ahora se respira tranquilidad de la mano de Paolo Guerrero y su vigencia con la blanquirroja, pero dada su edad (35) se ha tocado mucho el tema de qué pasará cuando el capitán ya no esté.

No queda duda de que el ‘Depredador’ marcará un antes y un después en la historia de la bicolor. Sus 100 partidos, 38 goles (es el máximo anotador en la historia de la blanquirroja) y participaciones en la Copa del Mundo y Copas América (donde fue goleador en tres ediciones diferentes: 2011, 2015 y 2019) hacen de él un personaje único y que lo catapultan como uno de los mejores jugadores que ha tenido la Selección Peruana.

Paolo Guerrero anotó en el partido 100 que jugó con la selección peruana. (Foto: Getty Images/Vídeo: América TV)

Pero la veteranía del ahora jugador del Inter de Porto Alegre ya hace que los seguidores de la selección piensen en otros nombres en caso Paolo no pueda estar en algún partido, por la razónb que sea, de cara a Qatar 2022, donde –en caso de clasificar– llegaría con 38 años. Esos ‘9’ alternativos que vienen a la cabeza son los Raúl Ruidíaz, Beto Da Silva, Yordy Reyna e, incluso, Iván Bulos, todos ya llamados por el ‘Tigre’ en algún momento de su estancia en nuestro país.

¿Encontrar un '9' clásico?

A pesar de los nombres, es claro que delanteros como Guerrero cada vez hay menos. Sobre todo en nuestro medio. El ‘9’ clásico, que juega de espaldas, que gana de cabeza, que es difícil de tirar al suelo por su condición física y que es más de área parece estar dándole paso a los famosos ‘falso 9’. Esos que ya no tienen la tarea exclusiva del gol, sino que se basan en gestar el juego en tres cuartos de cancha y que hasta pueden ser catalogados como ‘10’.

Karim Benzema le costó 39.2 millones de dólares al club blanco en 2009. (Foto: AFP) Karim Benzema le costó 39.2 millones de dólares al club blanco en 2009. (Foto: AFP)

En el Perú, si hay uno al que podemos catalogar como reemplazante natural –por características– del capitán, es Iván Bulos. El delantero que acaba de firmar por el Boavista de Portugal ya ha sido del agrado de Gareca y su buen porte físico (cuando lo respetan las lesiones) ha hecho que en los últimos años sea voceado como el futuro goleador de la selección. “ Es una presión bonita, pero hay que ganarse el derecho a que te cataloguen de esa manera”, le dijo a Depor hace unos meses. En contra le juega, claro, su poca continuidad debido a las lesiones.

Iván Bulos anotó en el primer partido de la 'Academia' en la Liga1. (GEC/GolPerú)

¿Cambiar de estilo?

Sin más ‘puntas’ de esas características, los próximos años tendrán que servir para encontrar un antídoto adaptativo a las características de otros atacantes con pasaporte peruano. Salvo Raúl Ruidíaz en el Seattle Sounders, hay pocos delanteros peruanos en buen momento. Beto Da Silva tuvo pocos minutos en el Lobos BUAP (anotó un gol), Yordy Reyna es irregular en el Vancouver Whitecaps y si extendemos el panorama, Gianluca Lapadula (que todavía puede jugar por Perú) se ha perdido en distintos clubes del fútbol italiano.

Beto da Silva marcó su primer gol con Lobos BUAP en la Liga MX.

Pero si nos teñimos únicamente a las características de los nombres mencionados, es inevitable pensar que Gareca deberá moldear las piezas para potenciar el colectivo y adaptarse a jugar sin un '9' clásico. Con el regreso de Paolo tras la suspensión, el ‘Tigre’ pensó en el ataque. Farfán y Guerrero serían los líderes ofensivos de la ‘bicolor’, pero los resultados no fueron los mejores. El poco aporte defensivo de ambos terminó quebrando el equilibrio y Perú no supo compensarlo.

Jefferson Farfán marcó el 2-1 momentáneo ante Bolivia por la Copa América tras asistencia de Paolo Guerrero. (Video: América TV)

En un futuro no muy lejano ya sin el capitán, la Selección Peruana deberá gestionar más en el medio, pues la figura ya no estará en el área contraria. La velocidad de Beto Da Silva o Yordy Reyna podrá servir para jugar al espacio (espalda de los centrales rivales) y es ahí donde el sostén de la medular tendrá que ser más importante, para que los defensores contrarios avancen unos metros y puedan perder en velocidad con los atacantes peruanos.

Cambiar el plan obligará a fortalecer el mediocampo. De no hacerlo, como sucedió ante Colombia en Lima o frente a Brasil en fase de grupos, las individualidades del equipo contrario podrán superar con facilidad a un equipo que, si no está plenamente concentrado, no podrá competir de igual a igual con el resto de selecciones.

Renato Tapia fue titular en todos los partidos de Perú en la Copa América 2019. (Getty) Renato Tapia fue titular en todos los partidos de Perú en la Copa América 2019. (Getty)

Por eso, en la frase de Ricardo Gareca con la que se inició esta nota se pueden abrir muchas ramas. La primera de ellas, y reconociendo el contexto actual de los reemplazantes de Guerrero, será adaptar el plan a las características de unos atacantes que todavía no han tenido la oportunidad de brillar del todo con los colores de su país ¿Llegará su momento cuando más lo esperemos? Lo bueno es que, de momento, parece haber Paolo Guerrero para rato.

