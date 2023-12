La ausencia de Fossati en la reunión

Más allá de desmentirlo ante la prensa en su llegada al aeropuerto Jorge Chávez, Juan Carlos Oblitas sí tomó un avión rumbo a Montevideo con la finalidad de reunirse cara a cara con Jorge Fossati, entrenador campeón con Universitario y la primera opción de la FPF para que se ponga el buzo de la ‘blanquirroja’ en reemplazo de Juan Reynoso. El secretismo alrededor de dicha reunión no fue eficaz y, finalmente, se pudo conocer que el encuentro entre ambos se daría este miércoles.

Por su parte, en días anteriores, Jorge Fossati ya había ventilado a la prensa uruguaya que la FPF se había acercado a Universitario para comentarle sobre el interés de proponerle la selección a su entrenador. En palabras del uruguayo, esta forma indirecta no le agradó; sin embargo, repitió en más de una oportunidad que para él es un honor que la FPF lo contemple como opción. En más de una declaración, Fossati dejaba entrever que la puerta a la selección peruana la tiene bastante abierta y no la descartó, más allá de que todavía tiene contrato con Universitario hasta finales del 2024.

Este interés de Fossati por escuchar la propuesta de la FPF hizo que sea Oblitas quien tome el avión y que, en su condición de Director de Fútbol, se encargue de convencer al estratega sobre el proyecto deportivo con miras al Mundial 2026, aunque sin ahondar en temas económicos. Según se pudo conocer, Fossati se enteró de dicho viaje y del interés del ‘Ciego’ en hablar con él y, más allá de sus ganas de asistir a la reunión, fue aconsejado por su entorno más cercano y se convenció de que lo mejor era no acudir y que, en su reemplazo, se presenten sus representantes.

Jorge Fossati se ha mostrado respetuoso de Juan Reynoso en su condición de entrenador de la selección peruana y, si bien la FPF está buscando rescindir su contrato y ya se lo comunicó oficialmente, todavía no ha resuelto este tema ni ha emitido una comunicación oficial. Por tanto, el uruguayo no quiso exponerse a asistir a una cita de negociación con una Federación que todavía mantiene a otro entrenador en el cargo de manera oficial. Asimismo, fue esta también una manera de incidir en que, mientras dicha cuestión no esté resuelta, no se avanzarán en negociaciones directas. Sin embargo, al no querer descartar la opción, fue su entorno quien se sentó a escuchar a Oblitas únicamente sobre el proyecto deportivo.

La solicitud de Fossati a la FPF

Durante la reunión que duró un aproximado de dos horas, el entorno de Jorge Fossati escuchó el proyecto deportivo que les comentó Juan Carlos Oblitas en tanto a los planes de la selección peruana tomando en cuenta la Copa América más próxima y las Eliminatorias que se reiniciarán en setiembre. Como era de esperarse, se habló de un compromiso a largo plazo y las dos partes coincidieron en los retos que esto implica, los puntos a mejorar y las oportunidades de éxito que presenta la ‘blanquirroja’, pese al mal momento actual.

Por su parte, Oblitas, tal como lo ha mencionado en muchas oportunidades, no habló de propuestas salariales específicas ni cifras para Fossati y su comando técnico, pero sí de la confianza que inspira en la FPF para que tome el cargo de director técnico. Sin embargo, el entorno del estratega uruguayo trasladó el mensaje de que debe existir una constancia física a modo de documento que confirme que la FPF ha rescindido el contrato con Juan Reynoso.

Como se recuerda, esto todavía no está listo ya que, si bien los abogados del ‘Cabezón’ y la FPF continúan en conversaciones en buenos términos, no se ha llegado a un acuerdo en tanto a los montos que involucran la rescisión. Por tanto, el entorno le expresó al Director de Fútbol que, hasta que dicho documento no esté, Fossati no se reunirá personalmente ni se avanzarán en negociaciones de otro tipo (salario y plazos de trabajo, entre otros) con la FPF, más allá de que haya total predisposición por asumir el cargo.

Los plazos establecidos

Sin embargo, en este caso, no es únicamente un problema de contratos vigentes, sino dos. Cabe recordar que, más allá de que todavía no se soluciona la rescisión de contrato de Juan Reynoso, Jorge Fossati también tiene un vínculo vigente con Universitario de Deportes para el 2024, año de su centenario.

En tal sentido, se pudo conocer que tanto Fossati como Universitario tuvieron un acuerdo de palabra en el que se pusieron como plazo máximo esta semana para que el estratega uruguayo les informe si, finalmente, continuará en el club o tomará las riendas de la selección peruana. Por parte del club ‘crema’, esta solicitud se debe a que están con el tiempo en contra considerando que su pretemporada inicia el 18 de diciembre y que, incluso, no se viene avanzando en refuerzos ya que la continuidad de Fossati no es segura.

Por tanto, la FPF deberá ser rápida en tanto a la rescisión de contrato de Juan Reynoso para que así Jorge Fossati esté a tiempo de informarle a Universitario que no continuará en el club y tomará las riendas de la selección. En caso de que desde Videna tomen más tiempo de lo acordado para resolver dicha situación, el entrenador uruguayo deberá seguir cumpliendo sus funciones al mando del equipo ‘crema’ con total compromiso . Sin embargo, ya que tanto Fossati como el área deportiva de la FPF tienen la predisposición de llegar a un acuerdo, serán días clave para que lo solicitado esté resuelto y se puedan dar los siguientes pasos en la negociación.

