¿Qué significan las dos estrellas de la nueva camiseta de la Selección peruana?

A pocas semanas de volver a ver a la Selección peruana enfrentar un torneo internacional, los jugadores y el comando técnico se van preparando para escribir una nueva historia en el balompié nacional.

En el marco de los preparativos para viajar a Brasil y participar de la Copa América 2019 , la marca oficial de las camisetas presentó una ‘nueva piel’, la misma que será usada por los jugadores peruanos en los enfrentamientos del certamen.

La camiseta presentada muestra un diseño retro. Le da prioridad al color blanco y deja de lado las mangas rojas del primer diseño. Asimismo, incluye un cuello estilo camisa que evoca tiempos pasados. Lo que se mantiene es la tradicional franja roja, pero esta vez está acompañada de un escudo nacional con detalles dorados y el número delantero esta vez se encuentra en el medio.

Sin embargo, a pesar que el cambió ha sido el agrado de muchos, lo que más llamó la atención de los hinchas son las dos estrellas que decoran la parte superior de la camiseta, generando incluso un poco de polémica.

Camiseta de la Selección peruana que usará en la Copa América 2019. (Foto: Marathon Sports)

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS DOS ESTRELLAS DE LA NUEVA CAMISETA DE PERÚ?

Estas dos estrellas son un homenaje a las Copas Américas de 1939 y 1975 , años en los que la Selección peruana ganó el certamen continental.

‘’La camiseta está inspirada en un estilo retro de los años 70 y agrega dos estrellas cerca al pecho que hacen alusión a las veces que Perú salió campeón del torneo en 1939 y 1975”, indican en el portal de la marca.

Como se sabe, en 1939, Perú se consagró campeón luego de vencer 2-1 a Uruguay en el Estadio Nacional con goles de Jorge ‘Campolo’ Alcalde. En ese certamen, el ídolo crema Lolo Fernández fue elegido mejor jugador y goleador máximo del torneo con 7 tantos.

Años más tarde, en 1975, ‘El Cholo’ Hugo Sotil le dio a la selección peruana la oportunidad de alzar el trofeo por segunda vez tras anotar el único tanto del partido frente a la Selección de Colombia.

(Fotos: Piko Tamashiro)

¿POR QUÉ GENERÓ POLÉMICA LA CAMISETA DE PERÚ?

La polémica nace por temor de algunos hinchas peruanos a una posible sanción por parte de la FIFA o CONMEBOL debido a estos símbolos en la casaquilla nacional, pues señalan que las estrellas solo deben usarlas los campeones mundiales.

¿Es del todo cierto?

Según el Reglamento de Equipamiento de la FIFA, no hay ley ni artículo que prohíba el uso de estrellas en torneos continentales. Sin embargo, sí lo restringe en la Copa Mundial Masculina, la Copa Mundial Femenina, la Copa Mundial de Fútsal y la Copa del Mundo de Fútbol Playa. En estos cuatro torneos las selecciones no pueden llevar dichas distinciones si no son los campeones.

En tanto, la CONMEBOL tampoco rechaza el uso de estos símbolos en la Copa América, según su reglamento oficial. Asimismo, las normas del ente deportivo establecen que 30 días antes del inicio del torneo la indumentaria del equipo debe ser enviada a la organización para que sea revisada y, posteriormente, aprobada. Es decir, la camiseta fue enviada antes del 14 de mayo, lo que hace suponer que el modelo no tuvo ninguna objeción.