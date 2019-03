¿En qué equipos militan los jugadores de Perú Sub 17 que clasificaron al hexagonal final? [FOTOS]

La Selección Peruana es líder del Grupo A, luego de superar a Ecuador por el Sudamericano Sub 17. De esta manera, el equipo de Carlos Silvestri clasificó al hexagonal final del certamen, que se desarrolla en Lima, en el estadio San Marcos.



La once de la Selección Peruana Sub 17 mostró su mejor versión ante Ecuador. No solo ganó con autoridad, sino que se mostró un equipo con determinación, carácter y con buen trato de balón.

De hecho, muchos hinchas de la Selección Peruana se preguntan en dónde militan los futbolistas que clasificaron al hexagonal final del Sudamericano Sub 17. Y aquí te lo mostramos.

Ojo a un detalle. La Selección Peruana volverá a jugar el martes 2 de abril. La ‘bicolor’ aún no tiene rival, pero saldrá del Grupo B, que integran, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Colombia.

Las declaraciones de Miguel Ángel Russo, tras el empate de Alianza Lima ante UTC en Matute. (Video: Depor)

Así se vivió la previa de Alianza Lima vs. UTC en Matute. (Video: Depor)

► Perú jugará amistosos en Matute y en el estadio Monumental previo a la Copa América

► Selección Peruana: el último once de la bicolor que jugó en Matute [FOTOS]

► Alianza Lima goleó 6-1 a UTC por el Torneo de Reservas y sigue como líder

► ¿Reserva de UTC llegó en una movilidad de funeraria para enfrentar a Alianza Lima?