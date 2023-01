¿Es legítima la posición de los clubes de no jugar el campeonato hasta que la FPF levante la medida cautelar?

Primero hay que tomar en consideración la legalidad. Está claro que lo que ellos alegaban como derecho no existe. Ellos no tienen ningún derecho sobre la transmisión de la Liga 1. Y que lo diga el reglamento, el estatuto, pone el asunto fuera de discusión. Hubo un cambio de discurso. Hace unas semanas decían “son mis derechos”, “la constitución”, los “contratos”. Ahora ya no es eso, sino que ahora dicen “ya no me gusta la ley”, “ya no me gusta la constitución”, “ya no me gusta el Poder Judicial”. Y eso es algo que desde el punto de vista de la Federación no se puede aceptar. Nosotros vamos a hacer respetar los derechos que tiene la FPF, que cuenta con el aval de la FIFA y la Conmebol.

¿Considera usted que el reclamo de los clubes tiene otros intereses?

No son los clubes, hinchas o jugadores, sino los dirigentes. No sé qué tipo de intereses tienen, recordemos que el mercado de los derechos de TV es un mercado de mucho dinero, así que no descarto la posibilidad de que haya otro tipo de interés no futbolístico, sino económico. Estoy hablando de apetitos individuales y no buscar lo mejor para los clubes. Entonces, están invitados todos ellos a participar en la liga. Es más, varios de los clubes se están comportando como si el torneo fuese a empezar la próxima semana. Por ejemplo, uno de ellos es la ‘U’, que ha dicho que no va a participar, pero envió una carta pidiendo el cambio de fecha, han recogido los balones, han pedido el fixture, están coordinando los viajes. O sea, para mí está claro que no es un tema de los clubes, sino de determinados dirigentes con apetitos de otra naturaleza que no son futbolísticos.

¿Estos dirigentes están equivocados al tomar este tipo de decisión?

Totalmente, porque están haciendo que los clubes infrinjan el reglamento, infrinjan el estatuto, y en consecuencia se vean afectados en su capacidad futbolística, su reconocimiento nacional e internacional. Este capricho va a implicar una pérdida de oportunidades para los clubes.

¿La medida cautelar suspende todos los contratos firmados por los clubes o los nuevos contratos firmados por clubes por los derechos de televisión?

Exclusivamente se refiere a los nuevos contratos, no a los contratos que ya preexisten. Hay contratos que se han firmado en 2016 y que vencen en 2025. Esos contratos se van a respetar. Nosotros lo hemos dicho públicamente, lo hemos aseverado en todos niveles del proceso judicial. No hay ninguna discusión. Entonces, las interpretaciones que hacen son sin conocer el expediente. Hay algunos que son abogados o dicen que son abogados. ¿Cómo pueden hablar del proceso si ni siquiera son parte? Por ejemplo, un dirigente dijo que “nosotros estamos impedidos”. No es verdad, ellos no están impedidos de nada, porque ellos no son parte del proceso. Los clubes no están demandados, no son parte del proceso. El único que es parte del proceso es el Consorcio Fútbol Perú. Son los únicos afectados por la medida cautelar.

Pero los clubes se ven afectados económicamente por no transmitir sus partidos, ¿no lo considera así?

En lo más mínimo. Están en un cambio de discurso con la finalidad de presionar, de ver si la Federación cede. Se han dicho imprecisiones. Alguien dijo en la conferencia de prensa que ya no es necesario firmar la afiliación a las nuevas reglas. Eso no es verdad. La competición continúa incluso con ellos y lo que va a haber allí es el debido proceso, que ellos hagan sus descargos y habrá las consecuencias de ser el caso conforme a la actuación de los órganos judiciales de la FPF y el TAS.

¿No hay ninguna posibilidad de que los clubes que han renovado con el Consorcio transmitan sus partidos por este operador?

Si se trata de los clubes que ya tenían contratos firmados hasta el 2025, pueden seguir transmitiendo por Gol Perú; pero si son contratos que ya han vencido al 31 de diciembre del 2022, lamentablemente no va a ser posible, porque habrían ellos negociado por un derecho que no les corresponde.

¿La FPF va a levantar la medida cautelar?

La Federación tiene una postura muy clara que es el respeto a la legalidad. En este momento no existe la posibilidad de levantar la medida cautelar porque obedece única y exclusivamente a lo que dice el estatuto, el reglamento y el estado de derecho. Y es lo que la Federación va a hacer respetar.

El señor Sergio Ludeña sostiene que sin estos ocho equipos el fútbol peruano profesional es inviable...

Ese es una opinión de otra naturaleza, ya no es legal. Pero en cualquier caso, suceda lo que suceda, es por obra de los dirigentes, no es por obra de los clubes ni de la Federación. La decisión de no jugar es una decisión que les compete a los clubes. Si en algún momento ellos no participan, las consecuencias que haya será por obra de ellos, no por obra de la Federación.

Según reglamento, si un equipo no se presenta a jugar en dos partidos, correspondería un descenso automático...

El reglamento establece claramente las consecuencias y estas se aplicarán conforme está previsto y es de pleno conocimiento de los clubes.

¿Cuál sería entonces el escenario ideal?

Lo único que se tiene que hacer es respetar la legalidad. Hay un reglamento, un estatuto, y eso se tiene que respetar. La única posibilidad es que los clubes simplemente vuelvan a lo que significa el respeto al reglamento y el estatuto.

El señor Ludeña indicó que los ocho clubes iban a enviar un oficio a la FPF haciendo notar su decisión de no jugar el torneo si no se levanta la medida cautelar...

Hasta el momento no hemos recibido ningún oficio de parte de estos clubes.

Tras el aplazamiento del inicio del torneo, ¿este tiempo que hay es el ideal para buscar un acercamiento con los clubes y darle solución a este conflicto?

Las puertas de la Federación están abiertas todo el tiempo. Algunos clubes dijeron que no hubo reuniones desde el mes de julio; pero yo aprovecho la oportunidad para hacer notar todas las reuniones que hemos tenido. Hubo una el 31 de agosto, 29 de setiembre, 3 de octubre, 11 de noviembre, 1,2 y 6 de diciembre. Son 7 reuniones donde se ha convocado a los clubes. Las puertas están abiertas, pero nuestro punto de partida es el respeto al estatuto.

Los ocho clubes sostienen también que 1190 Sports no es una garantía de un “modelo exitoso” para ellos...

Nosotros no sabemos a qué se debe la desconfianza. Lo mismo pasó con el Consorcio, en su momento era un desconocido, vino e hizo negocios acá. Es lo mismo. Cada vez que hay un nuevo operador, un nuevo negocio, cada uno tiene que ir conociendo a la contraparte. La confianza se va ganando con el tiempo. Bajo ese discurso de que no hay confianza, el estatuto manda otra cosa.

¿Esta posición que ha tenido la FPF se va a mantener hasta que los ocho clubes desistan de su decisión y se integren a jugar el campeonato peruano?

Sí, nosotros confiamos de que eso va a pasar. Casi todos se están comportando como si fuesen a jugar a partir de la próxima semana. Confiamos en que van a participar, porque perjudicarían a los propios clubes por su inacción.

¿El Consorcio tiene la puerta abierta para negociar con 1190 Sports y transmitir los partidos?

Lo que tendría que hacer es negociar con 1190 Sports, que es la gestora de los derechos de TV. Ya está en manos de ellos . El Consorcio fue invitado en su momento a presentar una oferta durante el proceso de licitación y nunca lo hizo.

