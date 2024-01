Arrancar el Preolímpico Venezuela 2024 con una victoria (1-0 frente a Chile, con gol de Francesco Flores) es un buen comienzo, pero solo es el primer paso: restan tres partidos más donde la Selección Peruana Sub-23 deberá demostrar todos su potencial (ojo, el próximo reto será Argentina, este miércoles 24). Entonces, si bien el duelo contra la ‘Roja’ fue el último domingo, los dirigidos por José del Solar no pararon sus actividades y retornaron a los entrenamientos este lunes.

El comando técnico estuvo a cargo de los trabajos que se realizaron en las instalaciones de la Academia Puerto Caballero de Valencia. En la interna del equipo está la consigna de volver a salir con la misma fuerza que se mostró ante el vecino país sureño, para así conseguir el ansiado pase al cuadrangular final y pelear por uno de los cupos a los Juegos Olímpicos.

Eso sí, aquellos que jugaron en el duelo debut de la blanquirroja en el Preolímpico realizaron trabajos regenerativos, a fin de quedar listos para este martes, donde se afinarán detalles para el siguiente duelo contra Argentina. En tanto, aquellos que estuvieron en el banquillo llevaron a cabo actividades con balón a espacio reducido.

La práctica de este martes 23 de enero también se dará en el recinto de la Academia Puerto Cabello, a partir de las 6:00 p.m. (hora local, 5:00 p.m. hora peruana). Para este día, el equipo completo estará listo para definir la estrategia de cara al choque ante los ‘albicelestes’, el cual se jugará este miércoles 24 en el Polideportivo Misael Delgado.

Perú Sub 23 entrenó este lunes, con miras al duelo ante Argentina en el Preolímpico. (Video: Selección Peruana)

Tomaron la palabra

Tras la victoria en Carabobo, Francesco Flores tomó la palabra y se refirió al triunfo que obtuvieron ante ‘La Roja’. “Venimos entrenando todos los días y vamos a seguir avanzando”, afirmó al salir del campo de juego. Asimismo, admitió que toca enfocarse en el siguiente rival: “Este equipo tiene mucho que hablar, vamos a demostrar en el campo. Ahora tenemos otro partido”.

Quien también se pronunció tras el duelo fue Diego Romero, quien fue destacado por Conmebol por las cuatro atajadas que salvaron el arco peruano. “Todos corrimos, todos metimos y este es el esfuerzo de todo el grupo. Grupo unido. Este es un campeonato corto y lo más importante es el grupo. Preparamos el partido durante varios días, felizmente se pudo dar la victoria”, dijo.

¿A qué hora juegan Perú vs. Argentina?

Perú vs. Argentina es el segundo duelo que disputará el elenco de ‘Chemo’ del Solar en el Preolímpico Sub 23. El cotejo está programado para jugarse este miércoles 24 de enero desde las 6:00 de la tarde, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 8:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 7:00 p.m.

¿En qué canal ver Perú vs. Argentina?

El partido Perú vs. Argentina será transmitido a través de la señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.





