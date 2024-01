La Selección Peruana Sub-23 arrancó con pie derecho el Preolímpico Venezuela 2024, luego de ganar por 1-0 a su similar de Chile en su debut. Menciones especiales corresponden para Francesco Flores así como para Diego Romero, quienes se jugaron un partidazo, siendo el primero quien marcó el gol de la victoria, mientras que el segundo, el encargado de mantener el arco en cero. Sin duda, ambos fueron piezas claves en esta contienda, así como el resto del equipo que no dejó de pelear por el balón y los hinchas que, pese a la distancia, se hicieron presentes en el Polideportivo Misael Delgado.

Por ello, al término del partido, ya con el resultado a favor, fue inevitable que todo el grupo se reúna en el centro de la cancha para así dejar claro un mensaje de unión. “¿Quiénes somos?”, gritaba uno de los dirigidos por José Guillermo del Solar, mientras que el resto de sus compañeros respondía “Perú”. Fue con esta arenga que el equipo culminó su jornada, cargada de emociones y mucha entrega.

Incluso, la cámara que registró ese momento (para las redes sociales de la Selección Peruana) también captó todo el entusiasmo del grupo de aficionados peruanos que se dieron cita en el Polideportivo Misael Delgado en Carabobo, para estar con los muchachos los 90 minutos y gritar con ellos el gol del triunfo.

Celebración de Perú tras ganar a Chile en el Preolímpico Venezuela 2024. (Video: @SeleccionPeru)

Con este primer partido, Perú se ubica en el primer lugar del Grupo B del Preolímpico, con tres unidades, seguido de Argentina y Paraguay con un punto (ambos empataron por 1-1 en la primera fecha), mientras que al final se encuentran Uruguay (que debutará para la segunda jornada frente a Paraguay y por eso aún no suma puntos) y Chile, que está en la tabla de posiciones con -1 en diferencia de goles.

Tomaron la palabra

Tras la victoria en Carabobo, Francesco Flores tomó la palabra y se refirió al triunfo que obtuvieron ante ‘La Roja’. “Venimos entrenando todos los días y vamos a seguir avanzando”, afirmó al salir del campo de juego. Asimismo, admitió que toca enfocarse en el siguiente rival: “Este equipo tiene mucho que hablar, vamos a demostrar en el campo. Ahora tenemos otro partido”.

Quien también se pronunció tras el duelo fue Diego Romero, quien fue destacado por Conmebol por las cuatro atajadas que salvaron el arco peruano. “Todos corrimos, todos metimos y este es el esfuerzo de todo el grupo. Grupo unido. Este es un campeonato corto y lo más importante es el grupo. Preparamos el partido durante varios días, felizmente se pudo dar la victoria”, dijo.

¿A qué hora juegan Perú vs. Argentina?

Perú vs. Argentina es el segundo duelo que disputará el elenco de ‘Chemo’ del Solar en el Preolímpico Sub 23. El cotejo está programado para jugarse este miércoles 24 de enero desde las 6:00 de la tarde, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 8:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 7:00 p.m.

¿En qué canal ver Perú vs. Argentina?

El partido Perú vs. Argentina será transmitido a través de la señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.





