¿El VAR llega al fútbol peruano y será utilizado en el Torneo Clausura?

En febrero del 2019, el vocero oficial de la Conar, Juan Francisco Gaviria, reveló que se hacían esfuerzos para que el VAR llegue al fútbol peruano y sea utilizado para el Torneo Clausura. Inclusive, el directivo aseveró que la FPF tenía toda la intención de implementar el sofisticado sistema, “pero existían brechas que se debían acortar”.

Hoy, en medio de la polémica que se generó a raíz de los goles que el VAR le anuló a la Selección Peruana en su debut ante Venezuela en la Copa América, muchos se preguntan si la llegada del videoarbitraje al fútbol peruano se concretará a mediados de año.

“Nosotros no sabemos nada sobre el VAR, para el Torneo Clausura. No hay nada oficial. Los árbitros no han recibido capacitaciones. Y antes de hacerse ello, se debe recibir el permiso de la International Football Association Board (IFAB). Para ello, se debe cumplir una serie de requisitos”, explicó Víctor Hugo Carrillo, árbitro FIFA, a Depor.

Evidentemente, por un tema de permisos ante el IFAB, ente encargado de definir las reglas del fútbol a nivel mundial, por un tema de presupuesto e infraestructura a nivel local es casi imposible que el sistema de asistencia arbitral comience a utilizarse este 2019.

“Los únicos capacitados para utilizar el VAR somos Diego Haro, Michael Espinoza, Jonny Bossio, Raez y yo. Es decir, por capacitación en CONMEBOL”, agregó Víctor Hugo Carrillo, que fu parte del cuerpo arbitral en la final de la Copa Libertadores, que tuvo como protagonistas a River Plate y a Boca Juniors en el Santiago Bernabéu.

