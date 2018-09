Selección Peruana: vota por la hinchada bicolor como ganadora al premio The Best de la FIFA

Ya casi terminan las votaciones y la hinchada Selección Peruana es la gran candidata para ser nominada como la mejor afición en los premios The Best de la FIFA. Este lunes sabremos si nuestra participación en un Mundial luego de 36 años será reconocida con este premio.

Los casi 40 mil peruanos que asistieron a la Copa del Mundo fueron nominados junto a Sebastián Carrera, un hincha de Coquimbo Unido de Chile que recorrió 3.000 km para ver a su equipo y fue el único hincha en las gradas, y también los hinchas de Japón y Senegal que dieron un ejemplo en Rusia al recoger y limpiar la basura en el estadio donde jugaba su selección.

Puedes votar por la hinchada de la Selección Peruana aquí y elegirla como la mejor afición por la FIFA. Hasta este lunes hay plazo.

La hinchada de la Selección Peruana que llenó de magia el mundial Rusia 2018 y alentó sin parar al equipo en los 3 partidos que disputó es favorita para llevarse esta distinción.

Si quieres que la bicolor sea reconocida con el premio The Best de la FIFA no dejes de votar por ella. Aún así, todos ya nos sentimos ganadores con el gran papel que hizo la hinchada en Rusia.