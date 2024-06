La Selección Peruana igualó sin goles con Paraguay en el Estadio Monumental, en un partido amistoso que sirvió como parte de la preparación de la Bicolor para la Copa América de Estados Unidos. A comparación de los anteriores duelos ante Nicaragua y República Dominicana, los guaraníes fueron bastante duros y dieron pelea en Lima. Tras el pitazo final, Wilder Cartagena, quien jugó poco más de una hora ante los paraguayos, mencionó que cometieron errores que buscarán no repetir en otros encuentros y que todavía se están adaptando a la idea de juego que plantea el entrenador Jorge Fossati.

En primer lugar, el jugador del Orlando City resaltó lo difícil que fue enfrentar a Paraguay. “El equipo hizo un gran esfuerzo. Paraguay, con jugadores muy rápidos, también nos complicó. Ellos vinieron a jugar el primer tiempo como si fuese un partido de Eliminatorias, con mucha fricción. También pudimos tomar mejores decisiones, cuando teníamos bastante espacio para atacar. Pero es mejor cometer errores ahora y llegar bien a la Copa América. Tenemos un gran equipo”, comentó.

Wilder compartió el mediocampo con Renato Tapia y Piero Quispe. Se pegó por la banda derecha, por donde estaba Andy Polo de carrilero. “El ‘profe’ me dijo que busque presionar, que me junte mucho con Andy, que hagamos una sociedad. Si bien por momentos lo pudimos hacer, creo que hoy no fue de las mejores que hemos tenido. Pero hay que seguir trabajando. Es un sistema nuevo para todos y debemos seguir trabajando”, añadió.

Acerca de las posiciones que puede ocupar en el terreno de juego, Cartagena dijo lo siguiente: “Vengo jugando en distintas posiciones en mi club también. Son situaciones. Lo bueno es que puedo jugar en distintas posiciones. Al estar entrenando un poco más retrasado, hoy me sentía con más espacios y por ahí podía terminar alguna jugada”.

Finalmente, el exfutbolista de Alianza Lima señaló que los jugadores, tantos nuevos como antiguos, aún se están adaptando al sistema 3-5-2 que plantea el entrenador uruguayo. “Hay jugadores que están yendo de a poco. Se va a ir dando. Es una idea nueva, hay que seguir trabajando, no vamos a hacer todo rápido”, concluyó el mediocampista.





¿Cuál es el próximo partido de la Selección Peruana?

La Selección Peruana viajará a Estados Unidos, específicamente a Filadelfia, para enfrentar a El Salvador en su segundo amistoso en esta fecha FIFA. Este encuentro se llevará a cabo el viernes 14 de junio a las 6:30 p.m. (hora de Perú) en el Subaru Park, donde Jorge Fossati dirigirá su cuarto compromiso desde que tomó el mando. Como se recuerda, el primero fue contra Nicaragua, luego República Dominicana y el último contra Paraguay.

Tras estos duelos, que sirvieron como termómetro previo a su participación en la Copa América 2024, la blanquirroja se enfoca de lleno en este certamen. En su primer partido se enfrentará a Chile, ahora dirigida por Ricardo Gareca. Este encuentro se llevará a cabo el viernes 21 de este mes a las 7:00 de la noche (hora de Perú) en el AT&T Stadium, donde Perú buscará sus primeros tres puntos en el Grupo A.





¿En qué canales ver Perú vs. El Salvador?

El partido entre El Salvador y Perú se transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO a través de Movistar Deportes, disponible en la programación de Movistar TV. Además, América TV y ATV lo emitirán en señal abierta. No olvides que en Depor te brindaremos el minuto a minuto y todos los detalles de este nuevo desafío de la Blanquirroja.





